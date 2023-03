Scoppia la polemica su Alice Barisciani dopo la messa in onda della puntata di Uomini e donne dedicata alla scelta di Federico.

Un appuntamento particolarmente atteso dal pubblico del talk show, curiosi di vedere il fatidico momento dell'addio del tronista, infatti Federico ha scelto di coronare il suo sogno d'amore con Carola.

Grande delusione per Alice, che nel momento in cui ha dovuto fare i conti con questa batosta non ha risparmiato delle frecciatine nei confronti del tronista.

Federico sceglie Carola a Uomini e donne: Alice delusa

Federico ha comunicato il suo rifiuto ad Alice rivelando in trasmissione che ha sentito il bisogno di fare una scelta di cuore e non razionale.

Il tronista ha preferito seguire i sentimenti che lo hanno portato a lasciarsi andare con Carola, chiudendo così il suo percorso con Alice.

In studio la ragazza, fin dal primo momento, si è mostrata particolarmente fredda e distaccata nei confronti del tronista, quasi come se avesse immaginato che alla fine per lei il percorso sarebbe finito in maniera negativa.

Alice non ha nascosto la sua delusione, ammettendo che in questi mesi ha fatto tanto per Federicom quindi sperava di essere "ripagata".

Scoppia la polemica su Alice dopo la scelta a Uomini e donne

Prima di andare via dallo studio di Uomini e donne, Alice ha scelto di non salutare per l'ultima volta il tronista, chiudendo in maniera negativa il loro percorso fatto in questi mesi.

Sta di fatto che dopo l'uscita di scena dalla trasmissione, sui social è scoppiato un putiferio nei confronti della corteggiatrice.

In tanti si sono scagliati contro la reazione avuta da Alice, sostenendo che avrebbe dimostrato di essere maleducata e per niente matura, a differenza di quanto ha professato nel corso di questi sei mesi di permanenza nello studio del talk show Mediaset.

'Maleducata e pesante', i fan di Uomini e donne contro Alice

"Salutare è sinonimo di educazione. È stata maleducata fino alla fine", ha scritto un utente puntando il dito contro l'atteggiamento di Alice Barisciani nella puntata della scelta di Federico.

"Praticamente non le è fregato nulla di non essere stata scelta, ha cominciato subito a parlare di se stessa.

Zero parole sui sentimenti nei confronti di Federico. Ha fatto bene a non sceglierla", ha commentato un altro spettatore del talk show Mediaset.

"Se ne va senza salutare e questa sarebbe la maturità professata a Uomini e donne per mesi e mesi?", ha scritto ancora un altro spettatore di Uomini e donne.

"Pesante fino alla fine, davvero noiosa", ha scritto ancora qualcun altro dopo la messa in onda della scelta.