Proseguono su Rai 1 gli appuntamenti con Il Paradiso delle Signore. Le anticipazioni delle puntate che andranno in onda dal 20 al 24 marzo svelano che Matilde deciderà di confessare a Vittorio tutti i piani del marito Tancredi. Il direttore dell'atelier non avrà intenzione di farsi calpestare dall'arrivo di un nuovo magazzino concorrente e inizierà a studiare insieme a Roberto il modo con cui affrontare questa nuova situazione. Adelaide scatenerà la sua furia verso Tancredi e la moglie, considerandoli dei traditori e cacciandoli via di casa. Matilde rimarrà profondamente segnata dall'allontanamento dalla contessa.

Spoiler Il Paradiso delle signore, nuove puntate: Irene chiede ad Alfredo di indagare su Vito

Al Paradiso Vittorio apprenderà da Flora la sua decisione di andare a lavorare per il magazzino di Umberto. Conti, furioso, licenzierà in tronco la stilista. Quando Maria scoprirà dell'addio di Flora, la affronterà in maniera molto dura. Intanto in atelier ci sarà grande fermento per il lancio della nuova collezione. Vittorio chiederà a Puglisi di occuparsi dell'organizzazione della sfilata

Brutte notizie in arrivo per Vito. L'azienda del contabile in Australia si troverà in grossi problemi e Lamantia dovrà mentire a Maria per risolverli. I guai non finiranno per Vito, in quanto Irene lo vedrà parlare con una donna misteriosa e inizierà a pensare male di lui.

Cipriani chiederà al fidanzato di indagare sull'amico e Perico avrà una brillante idea per riuscire a scoprire se Vito stia prendendo realmente in giro Maria.

Gemma decide di dare in affidamento il figlio che porta in grembo

Per Gemma arriverà il momento di prendere una decisione definitiva sul figlio che porta in grembo. La ragazza accetterà di dare in affidamento il figlio alla madre e a Ezio.

Una decisione che avrà delle conseguenze anche sul rapporto tra Gloria e Colombo. La mamma di Stefania sembrerà aver perso tutte le speranze in merito a un futuro con Ezio, vista la situazione difficile di Gemma. Moreau inizierà a meditare una decisione drastica. Dopo Ezio trascorrerà la notte insieme a Gloria, capirà di dover parlare con Gemma e prendere una posizione definitiva.

Arriverà il giorno dell'inaugurazione dell'azienda di Ezio e sia Veronica che Gloria vi parteciperanno. A fine giornata Gloria confiderà ad Armando di aver deciso di partire per l'America.

Brutte notizie in arrivo per Roberto, che inizierà a temere di non poter realizzare i suoi sogni con Mario. Landi verrà illuminato da un'idea non appena vedrà Gemma in abito da sposa. Roberto proporrà alla giovane Zanatta di convolare a nozze, così entrambi potranno risolvere tutti i loro problemi.