Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne trono over nel corso delle prossime registrazioni di questa edizione.

È questo l'ultimo retroscena legato alla trasmissione del primo pomeriggio, che continua a essere leader indiscussa dal punto di vista auditel, con punte di oltre tre milioni di spettatori in daytime.

Le prossime registrazioni potrebbero essere caratterizzate dall'uscita di scena di alcuni volti storici del parterre over, come nel caso di Armando Incarnato.

Maria De Filippi potrebbe rivoluzionare il cast di Uomini e donne over

L'appuntamento con Uomini e donne è confermato su Canale 5 fino alla fine di questa stagione televisiva.

Tuttavia, rispetto a quanto visto in onda fino a questo momento, le prossime registrazioni del talk show pomeridiano di Maria De Filippi potrebbero essere caratterizzate dall'uscita di scena di alcuni volti storici della trasmissione e dal possibile ritorno di altri volti assenti da un po'.

A quanto pare lo scopo di Maria De Filippi sarebbe quello di dare una svolta al parterre over della trasmissione del daytime pomeridiano, motivo per il quale potrebbero esserci dei cambiamenti significativi.

Armando e Roberta in bilico nel cast di Uomini e donne over?

Alcuni volti che da anni ormai popolano le file del trono over potrebbero essere eliminati dal cast, proprio come è già successo nel corso di questa stagione per alcune dame e cavalieri.

Tra coloro in bilico in questa seconda parte della stagione di Uomini e donne 2023 spiccano i nomi di Armando Incarnato e Roberta Di Padua: entrambi presenti da svariate edizioni sono ancora alla ricerca del "grande amore" e non si esclude che la conduttrice possa decidere di mettere la parola "fine" alla loro avventura.

Stessa sorte potrebbe capitare anche a Riccardo Guarnieri, che proprio come Armando e Roberta è protagonista di svariate frequentazioni poi finite nel peggiore dei modi.

Barbara De Santi torna nel cast di Uomini e donne over?

Al tempo stesso il parterre di Uomini e donne over potrebbe popolarsi anche con vecchi volti che sono ormai assenti da un po' di tempo in studio.

Tra i nomi che sono circolati sul web in queste settimane spicca quello di Barbara De Santi, nemica giurata di Gemma Galgani, la quale potrebbe rimettere piede in studio per cercare l'amore, un po' come è successo in queste ultime puntate alla dama Aurora.

Tra i papabili ritorni di questa edizione di Uomini e donne spicca anche il nome di Veronica Ursida, un altro volto molto dal pubblico del talk show, assente ormai da un po' di stagioni.