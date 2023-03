Prosegue su Rai 3 l'appuntamento con la Serie TV italiana "Un posto al sole", che viene trasmessa dal lunedì al venerdì con orario di inizio fissato alle ore 20:50. In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 13 a venerdì 17 marzo, Viola comprenderà i suoi sentimenti e confesserà ad Eugenio di amare Damiano, il Nicoterà avanzerà così alla Bruni una proposta. Otello deciderà inoltre di restare a Napoli, mentre l'incontro al buio organizzato da Micaela per Manuela e Niko non sortirà gli effetti sperati.

Lara utilizza Tommaso per ostacolare la storia di Marina e Roberto

Nella puntata di "Un Posto al sole" che sarà mandata in onda lunedì 13 marzo, le condizioni di salute di Damiano risulteranno gravissime. Viola sarà in apprensione per le sorti del ragazzo, verso il quale nutre dei forti sentimenti. Intanto Angela e Giulia comprenderanno le ragioni che hanno spinto Rosa ad assumere degli atteggiamenti anomali. Inoltre Lara continuerà ad 'usare' Tommaso come uno strumento per ostacolare l'unione di Marina e Roberto. Serena invece si troverà in una situazione di disagio con la Giordano.

Nell'episodio di martedì 14 marzo, il Renda non mostrerà alcun segno di miglioramento. Viola allora deciderà di raccontare ad Eugenio di essere innamorata di Damiano.

Il Nicoterà sarò scosso da questa notizia ed avanzerà un'offerta alla moglie. In tutto questo Roberto porterà avanti delle azioni importanti nei confronti della Martinelli, ma nello stesso tempo non mancherà di tranquillizzare Marina in merito alla loro relazione.

Otello decide di andare ad Indica

Secondo le anticipazioni televisive di mercoledì 15 marzo, Viola si troverà nella complicata posizione di dover assumere una scelta riguardante il suo futuro sentimentale.

Intanto Otello dopo la morte di Teresa, deciderà di andare via da Napoli e di trasferirsi ad Indica. In tutto questo Micaela predisporrà un incontro al buio tra Manuela e Niko. La cosa però non porterà nessun miglioramento nei rapporti tra il Poggi e le Cirillo.

Nella puntata di giovedì 16 marzo, Raffaele e Renato non concorderanno con la scelta fatta dal Testa e saranno convinti che l'uomo debba restare in città per superare il dolore successivo al decesso di Teresa.

Nel frattempo Niko proseguirà ad avere un atteggiamento equivoco nei riguardi di Manuela. Quest'ultima si troverà sempre più in difficoltà e sarà convinta di concentrarsi solo su se stessa. In tutto questo Rosa inizierà il suo lavoro alla Terrazza, mentre Boschi e Renda dialogheranno in merito alle numerose insidie presenti nelle strade di Napoli controllate da Eduardo Sabbiese.

Alberto fa un'offerta importante a Silvia

In base agli spoiler di venerdì 17 marzo, Palladini - dopo aver parlato con una bella architetto dei lavori di ampliamento del suo studio - farà un'importante offerta a Silvia. Intanto le parole di Renato e Raffaele sortiranno l'effetto sperato, in quanto Otello sceglierà di non lasciare la città partenopea. Pure Guido farà in modo di stare vicino all'amico. Infine Michele continuerà a supportare Silvia, proprio nel momento in cui Giancarlo sarà sempre più lontano dalla donna.