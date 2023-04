Continua su Canale 5 la programmazione della soap tv americana Beautiful, trasmessa dal lunedì alla domenica con orario di inizio fissato alle ore 13:40, ma che nel pomeriggio di sabato 6 maggio non andrà in onda, in quanto ci sarà uno speciale dedicato all'incoronazione di Re Carlo III.

In base alle trame degli episodi in onda da lunedì 1 a domenica 7 maggio, Ridge sarà convinto di rompere il matrimonio con Brooke e glielo comunicherà, togliendosi pure la fede al dito.

Inoltre Steffy e Thomas sproneranno il padre a riunire la famiglia con Taylor, mentre Hope incoraggerà la madre a non arrendersi.

Steffy e Thomas impediscono a Liam di parlare con Ridge

Nelle puntate di Beautiful che saranno mandate in onda dall'1 al 7 maggio, Brooke inviterà Liam ad indagare per capire se Ridge ha passato la notte nell'abitazione di Steffy. Spencer si recherà a casa della sua ex per parlare con l'uomo, ma i due fratelli Forrester glielo impediranno. Infatti sia Steffy che Thomas sono convinti che le cose stiano andando ora per il verso giusto.

Intanto Ridge dopo aver dormito con Taylor sembrerà voler scordare tutti gli anni trascorsi insieme a Brooke. Quest'ultima si mostrerà ansiosa per il fatto che il marito sia rimasto fuori casa e chiederà notizie a Eric.

Steffy, Thomas e Hope si scontrano

Secondo le Anticipazioni Tv fino al 7 maggio, il patriarca Forrester sarà amareggiato per l'atteggiamento dei due nipoti, ma li comprenderà perché sono spinti dal desiderio di riunire la famiglia.

Quando Brooke riuscirà finalmente a rivedere Ridge noterà, con stupore, che non indossa più la fede al dito. Lo stilista le esternerà il proposito di porre fine al loro matrimonio, in quanto è stanco dei continui tradimenti e dei tormenti provocati dalla loro relazione.

Nel frattempo Forrester racconterà Logan senior di avere trascorso la notte con Taylor, ma che tra loro non è accaduto nulla.

La donna lo implorerà di ritornare sui suoi passi, ma lui sembrerà irremovibile.

In tutto questo Steffy e Thomas spiegheranno a Hope che il loro padre è stato con Taylor e che non ha nessuna intenzione di tornare con Brooke. I tre finiranno per scontrarsi duramente.

Sheila una volta giunta dalla Hayes apprenderà che il matrimonio tra Logan e lo stilista è arrivato al capolinea.

Carter cede al corteggiamento di Paris

In base agli spoiler della prossima settimana Hope starà vicina a Brooke, la quale sarà sempre più angosciata. Intanto Sheila comunicherà con gioia a Sharpe le ultime novità.

Paris avrà voglia di passare una notte romantica insieme a Carter e l'uomo finirà per cedere. Nel frattempo Ridge sarà assillato da tanti pensieri e Steffy contatterà Taylor, cosicché possa farlo sorridere un po'.

Infine Hope spronerà la madre a inviare una email nella casella di posta elettronica del marito, visto che non le vuole rispondere al telefono, prima di recarsi da Deacon al Giardino.