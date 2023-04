Cambio programmazione sulle reti Mediaset nel corso del mese di maggio. Le novità riguarderanno la fascia del pomeriggio, dove potrebbero esserci dei cambiamenti importanti legati alla messa in onda di Terra amara nel weekend.

Novità anche in prime time, dove giungerà a conclusione l'appuntamento con il serale di Amici 22: il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi saluterà il suo pubblico dopo l'ennesima stagione trionfante dal punto di vista degli ascolti.

Terra amara a rischio nel weekend: cambio programmazione Mediaset maggio

Nel dettaglio, il cambio programmazione Mediaset per il mese di maggio, potrebbe riguardare l'appuntamento del weekend con Terra Amara, la seguitissima soap che in questi mesi ha registrato numeri ben al sopra delle più rosee aspettative, con punte di share che hanno superato anche il muro del 27%.

Un successo clamoroso per la soap turca che, soprattutto, nel fine settimana riesce a registrare i migliori ascolti della settimana, sfiorando la soglia dei tre milioni e assicurando un ottimo traino a Verissimo.

Ebbene, durante il mese di maggio, potrebbero essere delle variazioni legate alla messa in onda della soap Terra amara nella fascia pomeridiana del weekend.

Scene da un matrimonio al posto di Terra amara nella programmazione di maggio?

In casa Mediaset, infatti, si starebbe pensando di lanciare la nuova edizione di Scene da un matrimonio, il programma dedicato al giorno più bello di giovani coppie, condotto da Anna Tatangelo.

La nuova edizione è pronta già da un po' di tempo ma, fino a questo momento, non è mai stata trasmessa nel fine settimana di Canale 5.

L'intenzione sarebbe quella di far partire la trasmissione da metà maggio, sempre nel weekend: al momento, infatti, non sarebbe stato deciso il giorno di messa in onda, che potrebbe ricadere su sabato o domenica.

Di conseguenza, nel caso in cui la trasmissione di Anna Tatangelo dovesse ritornare per davvero in televisione, la soap Terra amara risulterebbe a rischio in uno dei due giorni del weekend o comunque subire una netta riduzione legata alla durata.

Chiude il serale di Amici 2023: cambio programmazione Mediaset maggio

Cambiamenti anche nel prime time di Canale 5, dove giungerà a conclusione l'appuntamento con il serale di Amici 2023.

Il talent show ideato e condotto da Maria De Filippi, per la finalissima, non andrà in onda di sabato sera bensì slitterà a domenica 14 maggio.

È questa la data ufficiale scelta per la messa in onda dell'ultima puntata di questa edizione che, di conseguenza, lascerà la serata del sabato per evitare lo scontro diretto con la finalissima di Eurovision Song Contest.