Cambio programmazione sulle reti Rai nel corso del mese di maggio 2023. Le novità del palinsesto riguardano in primis la fascia del primo pomeriggio, dove in daytime ci sarà spazio per lo stop de Il Paradiso delle signore 7.

La soap opera si fermerà per la consueta sosta estiva e al suo posto ci sarà spazio per il ritorno di Sei sorelle.

Novità anche su Rai 2, dove il pubblico avrà modo di assistere allo stop di Bella Mà, la trasmissione condotta da Pierluigi Diaco.

Chiude Il Paradiso delle signore 7: cambio programmazione Rai maggio

Il cambio programmazione Rai del mese di maggio riguarda l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7, la soap opera del pomeriggio che si appresta a salutare il suo pubblico per la pausa estiva.

Il 5 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa settima stagione, dopodiché dall'8 maggio non ci saranno ulteriori repliche della soap e al suo posto debutterà la nuova stagione di Sei sorelle.

La soap opera spagnola, dopo il discreto successo di ascolti della scorsa estate, ritornerà in onda con un nuovo ciclo di episodi in prima visione assoluta, che terranno compagnia al pubblico per tutta l'estate.

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore 8 confermato a settembre

Dopo la chiusura di questa settima stagione de Il Paradiso delle signore, gli sceneggiatori inizieranno a pensare all'ottava, la quale troverà spazio nella stagione tv 2023/2024 in prima visione assoluta sempre sulla rete ammiraglia Rai.

I nuovi episodi andranno in onda da settembre, e si preannunciano carichi di colpi di scena e sorprese per il pubblico.

Le novità della programmazione Rai del mese di maggio riguarderanno anche il daytime pomeridiano di Rai 2.

Il prossimo 5 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di Bella Mà, il nuovo talk show condotto da Pierluigi Diaco che ha debuttato lo scorso settembre in televisione, registrando inizialmente ascolti molto bassi.

Stop per Bella Mà con Pierluigi Diaco: cambio programmazione Rai maggio 2023

A seguire, complice lo stravolgimento della trasmissione, ecco che anche gli ascolti del programma sono saliti e attualmente la media si aggira su una soglia compresa tra il 5 e il 6%.

Numeri abbastanza positivi che hanno spinto la Rai a confermare nuovamente la trasmissione nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2023/2024.

Proseguirà, invece, l'appuntamento con Ore 14, il talk show di cronaca nera e attualità condotto da Milo Infante che, subito dopo lo stop per il Giro d'Italia 2023, riprenderà la consueta programmazione in daytime, andando in onda sempre nella fascia che va dalle 14 alle 15:30, fino a fine giugno, quando poi comincerà lo stop estivo.

Tra le novità del mese di maggio spicca anche il ritorno di Bar Stella, il programma di seconda serata condotto da Stefano De Martino, la cui messa in onda è prevista dal 25 aprile sempre sulla seconda rete della tv di Stato.

Chiude Geo su Rai 3: cambio programmazione maggio 2023

Cambiamenti in arrivo anche nella programmazione della terza rete Rai, dove il prossimo 26 maggio andrà in onda l'ultima puntata di questa stagione di Geo.

Il programma dedicato alla natura, condotto da Sveva Sagramola, anche quest'anno ha registrato degli ottimi ascolti in daytime, confermando una media di oltre 1,4 milioni di spettatori al giorno e punte che hanno sfiorato i due milioni in pieno inverno, con share record del 13%.

Numeri soddisfacenti che in alcune settimane hanno permesso alla terza rete Rai di avere la meglio nella gara ascolti del daytime contro Pomeriggio 5 di Barbara d'Urso.

Dal 29 maggio andrà in onda la versione "Magazine" del programma, durante la quale saranno riproposti i servizi più interessanti e appassionanti dell'ultima stagione, in attesa del ritorno previsto a settembre.