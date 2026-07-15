Nuovo cambio di programmazione nel daytime estivo di Canale 5. A partire da mercoledì 16 luglio, la soap turca Far Away subirà un ulteriore slittamento in palinsesto, iniziando alle 16:35 circa e lasciando maggiore spazio alla nuova serie Be My Sunshine, ormai protagonista assoluta del pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Il riassetto del palinsesto conferma la volontà dell'azienda di valorizzare i titoli che stanno ottenendo i migliori riscontri di pubblico.

Far Away inizia più tardi: due episodi di Be My Sunshine prima della soap

Con il nuovo assetto, Be My Sunshine occuperà una fascia più ampia del pomeriggio, andando in onda con due episodi consecutivi.

La scelta arriva dopo i buoni risultati registrati dalla serie, che nelle ultime settimane ha mostrato un crescente interesse da parte del pubblico estivo.

Di conseguenza, Far Away vedrà ridotta la propria durata quotidiana e sarà trasmessa soltanto dalle 16:35 circa, con un unico episodio.

Subito dopo, intorno alle 17:30, toccherà a Tutto per la mia famiglia, che continuerà la sfida quotidiana contro Vita in diretta Estate su Rai 1, ma con una programmazione ridotta a un solo episodio al giorno.

La nuova programmazione pomeridiana di Canale 5 dal 16 luglio

Il pomeriggio della rete sarà così articolato:

Beautiful

Forbidden Fruit

Be My Sunshine (due episodi)

(due episodi) Far Away dalle 16:35 circa

dalle circa Tutto per la mia famiglia dalle 17:30 circa con un solo episodio

L'obiettivo di Mediaset è quello di mantenere alta l'attenzione del pubblico durante il periodo estivo, distribuendo gli episodi delle soap più seguite in modo da fidelizzare gli spettatori per l'intero pomeriggio.

Bilancio Auditel delle soap estive di Canale 5

Il bilancio delle soap estive di Canale 5 può essere considerato nel complesso positivo.

Beautiful continua a rappresentare una certezza del daytime, mantenendo risultati stabili e confermandosi uno dei programmi più seguiti della fascia dopo il TG5.

Anche Forbidden Fruit ha consolidato il proprio pubblico, riuscendo a mantenere ascolti soddisfacenti e una buona continuità rispetto alle precedenti stagioni.

La vera sorpresa dell'estate è però Be My Sunshine. Dopo l'esordio nel weekend, la serie ha convinto Mediaset a promuoverla stabilmente nel daytime feriale, arrivando addirittura a ottenere due episodi quotidiani. Una decisione che testimonia la fiducia dell'azienda nelle potenzialità del titolo e nella risposta degli spettatori.

Più complessa, invece, la situazione di Far Away. Pur mantenendo una platea di telespettatori affezionati, la soap non avrebbe espresso lo stesso potenziale delle altre produzioni turche trasmesse nel pomeriggio, motivo per cui Mediaset ha progressivamente ridotto il suo spazio all'interno del palinsesto. I ripetuti cambi di orario sembrano rappresentare una strategia per favorire i prodotti che stanno offrendo maggiori garanzie sul fronte Auditel.

Anche Tutto per la mia famiglia continua a difendersi nella difficile fascia delle 17:30, dove ogni giorno affronta la concorrenza di Vita in diretta Estate. La riduzione a un solo episodio potrebbe consentire alla soap di mantenere un ritmo narrativo più sostenuto e di preservare il magazzino di puntate durante i mesi estivi.

Nel complesso, la strategia di Mediaset appare orientata a costruire un pomeriggio sempre più competitivo, puntando sulle soap turche che stanno dimostrando il maggiore gradimento del pubblico e intervenendo rapidamente sulla programmazione quando gli ascolti suggeriscono la necessità di riequilibrare il palinsesto.