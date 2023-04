Luca Onestini e Ivana Mrazova sono tornati insieme? A svelare come stanno davvero le cose è stato il fratello dell'ex tronista Gianmarco. Il trentenne concorrente del reality iberico "Sola solo reality" ha rivelato, durante una chiacchierata avvenuta nelle scorse ore con alcuni suoi coinquilini: "Luca è libero e single". I due fratelli sono legatissimi e hanno da poco trascorso alcuni giorni insieme a Siviglia.

Il riavvicinamento nella casa ha fatto sognare i fans dei 'Luvana'

Luca Onestini e Ivana Mrzova si sono reincontrati nella casa più spiata d'Italia, dove la modella ceca è entrata come ospite per alcune settimane.

Tra le mura del loft di Cinecittà i due ex si sono confrontati e chiariti dopo la drastica rottura avvenuta durante il lockdown. Il loro riavvicinamento ha fatto sognare i tantissimi fans dei "luvana" che sperano in un ritorno di fiamma. Lo stesso Alfonso Signorini ha più volte detto loro che sono bellissimi insieme. Nella casa di Cinecittà i due sono apparsi più volte in lacrime e non hanno mancato di scambiarsi baci e abbracci. Tuttavia, entrambi hanno sempre dichiarato che ne avrebbero parlato una volta terminato il reality e, stando a quanto dichiarato dal fratello Gianmarco, le cose non sarebbero dunque andate come sperato.

Gianmarco Onestini protagonista dei reality spagnoli

Le parole di Gianmarco Onestini hanno dunque spento le speranze di quanti si auguravano un ricongiungimento tra i due.

A far pensare ad un ritorno di fiamma anche un video postato sui social, nei giorni scorsi, dallo stesso Luca Onestini. L'ex tronista si è ritratto per le strade di Milano insieme alla sua ex Ivana Mrazova intento a cimentarsi con il suo famoso balletto, inventato proprio nella casa del Grande fratello vip, nell'edizione in cui strinse un forte legame di amicizia, che dura tutt'oggi, con Raffaello Tonon.

Intanto, tornando a Gianmarco, il fratello di Luca è diventato una vera e propria star in Spagna. Nel 2019 ha infatti partecipato al Gran hermano vip. Qui, è arrivato nono, ma ha raggiunto la popolarità grazie alla anche alla relazione nata nella casa con la modella Adara Molinero. L'anno successivo, nel 2020, è stato concorrente de El tiempo del descuento, vincendo.

Terminata l'avventura in questo reality, Gianmarco ha ufficializzato la relazione con Adara Molinero. Tuttavia, i due si sono lasciati, nel 2020, per un tradimento della donna con un tentatore della versione spagnola del programma Temptation island, di nuovo in onda anche in Italia, questa estate, dopo un anno di stop dai palinsesti Mediaset. Al timone ritroveremo come sempre Filippo Bisciglia. Non ha escluso una partecipazione Oriana Marzoli.