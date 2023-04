Gaffur, nelle prossime puntate di Terra Amara in onda su Canale 5, scoprirà il vero passato di Behice e la cosa potrebbe metterlo in serio pericolo. Tra le varie carte di Hünkar rinvenirà un fascicolo in cui si parla del macabro passato di Behice, e del fatto che abbia ucciso i suoi due primi mariti.

Gaffur scopre il passato di Behice

Dopo la morte di Hünkar le cose a Villa Yaman si complicheranno. Tutti avranno delle cose da fare in più, anche per colmare il vuoto lasciato dalla padrona. Anche Demir dovrà darsi da fare, per questo incaricherà i suoi dipendenti di varie mansioni.

Per questo motivo Gaffur si troverà nella stanza di Hünkar e durante le sue ricerche troverà qualcosa di molto strano.

La sua padrona conservava nella sua stanza alcuni documenti che riguardano il passato di Behice e leggendoli scoprirà qualcosa che lo lascerà veramente basito.

Gaffur accuserà Behice di essere un'assassina

Gaffur scoprirà che Behice in passato si è macchiata di due omicidi, uccidendo i primi mariti che ha avuto e tutto solamente per ereditare il loro ingente patrimonio. La cosa che Gaffur si domanderà, però, sarà: perché Hünkar conservava attentamente questi documenti?

L'uomo li prenderà con sé e li porterà a casa per farli vedere a Saniye. Behice, purtroppo, si troverà nei paraggi: Gaffur verrà preso dall'ansia e lascerà cadere a terra i documenti.

Behice, però, conosce bene quelle carte e non lascerà andare via Gaffur tanto facilmente.

L'uomo, però, non si farà mettere i piedi in testa e accuserò la donna di essere un'assassina: "Cosa succederà quando Demir vedrà questo fascicolo?".

Müjgan sospetta che la zia abbia ucciso Hünkar

Per Behice non sarà un periodo per niente facile, visto che anche Müjgan sospetterà che la zia abbia a che fare con la morte di Hünkar.

Per questo motivo l'affronterà apertamente, ma Behice si difenderà: "Io e Hünkar non eravamo migliori amiche, ma anch'io voglio che le venga fatta giustizia".

Parole che non faranno intenerire Müjgan, anzi la ragazza continuerà a mostrare i suoi sospetti: "Che strano, Hünkar è stata uccisa subito dopo il momento in cui hai detto che ti saresti voluta sbarazzare di lei, che coincidenza".

Behice sarà fuori di sé: "Cosa stai insinuando? Per caso mi stai dando dell'assassina?". Il rapporto tra zia e nipote sarà abbastanza compromesso, e seguirà un confronto abbastanza teso.

Behice si offenderà e si rivolgerà a Müjgan dicendole che non la considera più sua nipote e si preparerà a fare le valige per lasciare Adana per sempre. Forse Behice capirà che presto potrebbe essere smascherata, per questo potrebbe apprestarsi a lasciare la città al più presto.