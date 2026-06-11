Ender sarà protagonista di una scenata nelle prossime puntate di Forbidden Fruit. Convinta di essere stata tradita da Yildiz, Kaya e Sahika, affronterà la sua rivale in un ristorante e, accecata dalla rabbia, le lancerà addosso un piatto di pasta davanti a tutti i presenti.

Anticipazioni Forbidden Fruit: Ender sola dopo il divorzio accusa Yildiz

Le tensioni tra Ender e Yildiz raggiungeranno livelli sempre più elevati. Prima di recarsi al ristorante, Ender si sfogherà con il fratello Caner, ammettendo di non riuscire più a sopportare il comportamento delle persone che riterrà responsabili della sua sofferenza.

Dopo il difficile divorzio da Kaya, infatti, la donna si sentirà sempre più isolata e si convincerà che l'ex amica abbia tramato alle sue spalle.

La donna si dirà convinta di essere stata tradita da più persone e non nasconderà il desiderio di affrontarle una volta per tutte: “Chiederò conto dei pugnali che mi hanno piantato alle spalle, Caner”.

Caner proverà a farla ragionare, ma Ender apparirà irremovibile. Nel suo sfogo coinvolgerà Kaya e Sahika, ma individuerà in Yildiz la persona che l‘ha delusa maggiormente: “Yildiz, Kaya, Şahika… tutti. Ma hai ragione, quella con cui ce l’ho di più è Yildiz. Il suo è un tradimento da amica”.

Ender fuori di sé lancia un piatto a Yildiz

La situazione precipiterà quando Ender arriverà nel locale e noterà Yildiz seduta allo stesso tavolo con Halit, Kaya e gli altri invitati.

L’atmosfera rilassata finirà per alimentare ulteriormente la sua rabbia.

In un primo momento osserverà la scena da lontano insieme a Caner, ma ben presto perderà il controllo. Quando sentirà Yildiz scherzare serenamente con gli altri commensali, deciderà di intervenire.

Davanti agli sguardi increduli dei presenti, Ender si avvicinerà al tavolo e lancerà un piatto di pasta contro Yildiz: “Vergognati! Non ho altro da dirti. Vergognati!”.

Yildiz resterà sconvolta dall’accaduto e tenterà di capire il motivo di una reazione così violenta: “Che cosa stai dicendo, Ender?”.

La risposta sarà dura: “Sei la donna più pericolosa che abbia mai conosciuto”.

Quando Yildiz le chiederà spiegazioni, Ender rincarerà la dose: “Tu sei una di quelle persone che ti sorridono in faccia e poi tramano alle tue spalle”.

Caner cercherà di allontanare la sorella e di giustificare il suo comportamento, spiegando che sta attraversando un momento particolarmente difficile.