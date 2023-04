Diverse novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione su Canale 5. Le trame dello sceneggiato - che sta facendo registrare circa il 22% di share - segnalano che Hunkar Yaman non perdonerà il tradimento di Demir Yaman. La matrona impedirà al primogenito di entrare alla fattoria dopo aver scoperto che sta mantenendo i rapporti con Sevda, la sua antica rivale in amore.

Terra amara, anticipazioni: Hunkar scopre che suo figlio ha ancora rapporti con Sevda

Hunkar prenderà molto male il comportamento di suo figlio. Tutto inizierà quando Demir (Murat Unalmis) crederà erroneamente che Zuleyha lo abbia tradito con Yilmaz. Yaman a questo punto allontanerà dal ranch Adnan e Leyla per punire la moglie. Dopo un po' di tempo, Hunkar (Vahide Percin) scoprirà che suo figlio ha affidato i suoi nipoti alle cure di Sevda (Nazan Kesal), la donna per la quale suo marito diversi anni prima aveva rischiato di mettere a repentaglio il loro matrimonio. La signora Yaman apprenderà quindi che Demir sta avendo ancora i rapporti con la sua antica rivale e non vorrà perdonare tale affronto, tanto da decidere di allontanare suo figlio.

Zuleyha riesce a rivedere i bambini

Nelle puntate turche di Terra amara, in programma prossimamente in televisione, Mujgan cercherà di costringere Zuleyha a impiccarsi dopo essere stata istigata da Behice. Le due donne così daranno vita a una violenta colluttazione, in cui la pediatra ferirà la rivale. Nonostante questo, la protagonista non sporgerà denuncia nei confronti della dottoressa Hekimoglu, affermando di aver tentato il suicidio, sebbene non sia vero.

A questo punto l'imprenditore inizierà a pentirsi di aver fatto così male a sua moglie e quindi permetterà a Zuleyha di rivedere i bambini dopo tanto tempo.

La signora Yaman impedisce a Demir di entrare nella fattoria

Nel frattempo Hunkar apparirà profondamente delusa dal figlio. La signora Yaman infatti impedirà a Demir di entrare alla fattoria, dopo aver saputo che non ha chiuso i rapporti con Sevda.

La matrona non esiterà a sparare alcuni colpi d'arma da fuoco in aria, quando il figlio chiederà ai suoi scagnozzi di lasciarlo passare. Il giovane Yaman perciò non potrà vedere Zuleyha e nemmeno i suoi figli, ai quali Hunkar darà ospitalità. Questo cambio di comportamento farà arrabbiare ancor di più Demir.