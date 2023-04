Su Canale 5 prosegue la messa in onda della soap opera turca Terra Amara. Dagli spoiler su ciò che accadrà nelle prossime puntate si evince che a farsi la guerra non saranno soltanto Zuleyha Altun (Hilal Altınbilek) e Mujgan Hekimoğlu (Melike İpek Yalova).

Le nuove puntate saranno movimentate anche dagli scontri tra Hünkar Yaman (Vahide Perçin) e la sua vecchia conoscenza Sevda Çağlayan (Nazan Kesal). Quest’ultima è stata l'amante del defunto Adnan Yaman. Hunkar, a causa della sua rivale, entrerà in conflitto con il figlio Demir (Murat Ünalmış): quest’ultimo non potrà condividere lo stesso tetto con la madre in quanto nasconderà i figli Adnan e Leyla a casa di Sevda.

Trame turche, Terra amara: Demir affida Adnan e Leyla a Sevda

Prossimamente il pubblico di Canale vedrà Zuleyha fare i conti con la giustizia. La protagonista principale della soap finirà in carcere con l’accusa di tentato omicidio nei confronti del marito Demir. La fanciulla attenterà alla vita di Yaman quando, oltre a impedirle di rimettere piede alla tenuta, non le consentirà di vedere i figli Adnan e Leyla. Demir sarà convinto che la moglie lo abbia tradito con Yilmaz (Uğur Güneş), in quanto gli ha visti abbracciati in un nastro ricevuto da Mujgan.

Quando Hunkar permetterà alla nuora di ricevere la visita in carcere di Adnan e Leyla, la reazione di Demir non si farà attendere. In preda alla collera, Demir affiderà i figli a Sevda, l’ex amante del defunto padre Adnan Yaman.

Hunkar si arrabbierà quando verrà a conoscenza che i nipoti si trovano a casa della sua rivale e non ci penserà due volte a cacciare il figlio Demir dalla villa.

Hunkar si scaglia contro la sua ex rivale in amore

A questo punto la signora Yaman, durante una conversazione con Saniye Taşkın (Selin Yeninci), ripenserà alla fine del suo matrimonio a causa di Sevda.

Si ricorderà che il defunto marito decise di lasciarla per ricominciare una vita accanto a Çağlayan. Quest’ultima, a distanza di anni, avrà modo di avere uno scontro con Hunkar, che la affronterà ed esigerà sapere per quale motivo si è intromessa di nuovo nella sua famiglia.

Sevda farà presente alla nemica che in realtà è stata lei a farla soffrire in passato, per non aver concesso il divorzio al marito Adnan.

Inoltre la donna umilierà Hunkar, ricordandole di essere stata ai tempi una sorta di seconda madre per Demir. La signora Yaman rimarrà profondamente ferita dalle parole pronunciate dalla sua nemica e non farà che chiedersi per quale ragione suo figlio le abbia nascosto di essere rimasto in buoni rapporti con Sevda.