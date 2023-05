Tante novità arrivano dalle nuove puntate di Terra Amara che i telespettatori avranno modo di vedere nel corso delle prossime settimane di programmazione sui teleschermi di Canale 5. Le trame turche della soap opera svelano che Zuleyha Altun diventerà la nuova matrona della tenuta Yaman in seguito alla morte di Hunkar (Vahide Percin) per mano della diabolica Behice Hekimoglu (Esra Dermancioglu).

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha scopre che Mujgan è di nuovo incinta

Le anticipazioni di Terra amara riguardanti le nuove puntate che saranno trasmesse nelle prossime settimane in prima visione tv annunciano che Zuleyha assumerà un importante incarico a Cukurova.

Tutto avverrà quando la protagonista scoprirà con grande dolore che Mujgan attende un secondo figlio da Yilmaz. La donna a questo punto si sentirà delusa dal rivale, che poco prima le aveva chiesto con fare cattivo se ancora avesse dei rapporti intimi con Demir. Pertanto, Altun deciderà di chiudere la relazione extraconiugale con l'ex meccanico informandolo di non avere più intenzione di scappare con lui da Cukurova. La donna non riuscirà più a fidarsi di Akkaya nonostante le ripeta di non aver avuto più rapporti con sua moglie Mujgan (Melike Ipek Yalova) da ormai tempo.

La protagonista assume il ruolo della defunta Hunkar alla tenuta Yaman

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha si renderà conto che è arrivato il momento di arrendersi al destino e rimanere nella tenuta Yaman.

La protagonista a questo punto deciderà di assumere il ruolo della defunta Hunkar dopo aver sviluppato un debito di gratitudine nei confronti dei braccianti, di cui si occupa insieme al marito di Demir. Pertanto, Altun deciderà di assumere le mansioni che un tempo ricopriva sua suocera grazie alla complicità di Saniye. Una decisione che riempirà di orgoglio il giovane Yaman mentre desterà la sofferenza di Yilmaz.

Yilmaz non accetta di perdere per sempre la moglie di Demir

Il figlioccio di Fekeli non si rassegnerà ad aver perso per sempre Zuleyha. Pertanto, l'ex meccanico cercherà di farsi perdonare promettendole che riuscirà a dimostrare che il figlio che attende Mujgan non è il suo. Ma la moglie di Demir non vorrà sentire ragioni invitando Yilmaz a prendersi cura dei suoi due bambini che non meritano di rimanere senza padre per la loro tresca clandestina.

Tra i due protagonisti nascerà una nuova frattura che potrebbe essere fatale, sebbene un colpo di scena metterà nuovamente tutto in discussione.

In attesa di vedere come evolverà questa storyline si ricorda che la soap opera è in onda da lunedì alla domenica sui teleschermi di Canale 5 e in diretta streaming su "Mediaset Play Infinity".