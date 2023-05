Cambio programmazione sulle reti Mediaset a partire da giugno, quando Pomeriggio 5 condotto da Barbara D'Urso chiuderà questa stagione televisiva. Sulla rete ammiraglia tornerà invece Temptation Island, per la gioia dei fan. Il programma dedicato ai sentimenti andrà a sostituire l'Isola dei famosi nella prima serata del lunedì.

Delusione per i telespettatori che si aspettavano episodi speciali della soap opera Terra Amara: questa estate, infatti, non solo non sono previsti, ma ci sarà anche una riduzione della messa in onda.

Torna Temptation Island: cambio programmazione Mediaset estate 2023

Nello specifico, il cambio programmazione Mediaset inizierà da giugno con il ritorno di Temptation Island, che sbarcherà su Canale 5 dopo la finale dell'Isola dei famosi. Il reality condotto da Ilary Blasi non sta riscuotendo molto successo in termini di ascolti e i vertici sperano che Temptation possa risollevare le sorti della prima serata del lunedì di Canale 5.

Questa edizione, condotta da Filippo Bisciglia, metterà alla prova personaggi non famosi. Non ci saranno dunque coppie provenienti dall'ultima edizione del Grande Fratello Vip.

Stop a Pomeriggio 5 con Barbara d'Urso, che ha fatto incetta di ascolti in questa edizione 2023.

Al posto della seguitissima trasmissione, Mediaset manderà in onda alle 16:45 dei film.

Ci saranno poi modifiche importanti per quanto riguarda l'amatissima soap opera Terra Amara.

Terra amara accorcia: cambio programmazione Mediaset estate 2023

Delusione per i fan della soap opera turca: Mediaset non regalerà le puntate più lunghe che solitamente tenevano compagnia ai telespettatori dalle 14:45 alle 15:50, come accaduto gli scorsi anni.

Inoltre, sempre che non cambi il palinsesto, Terra amara non andrà in onda nel weekend e nemmeno nella prima serata, come era accaduto ad esempio con soap di successo quali Una Vita e Il Segreto.

Al termine della puntata pomeridiana, Canale 5 passerà il testimone alla nuovissima soap La Promessa, che pare abbia incuriosito molto il pubblico.

La Promessa arriva su Canale 5: cambio programmazione Mediaset

Dopo la puntata di Terra amara, che non allungherà la durata, verrà trasmessa la nuova soap opera che ha acquistato Mediaset, La Promessa. Non si tratta dunque di una parentesi estiva, ma terrà compagnia anche nei prossimi mesi.

Per quanto riguarda invece Tempesta d'amore su Rete 4, non ci sono per il momento variazioni nel palinsesto. Le puntate della soap tedesca dovrebbero infatti continuare per tutta l'estate 2023.

Infine, da giugno, l'appuntamento con Forum verrà sospeso e Mediaset trasmetterà le repliche.