Chi c'è a settembre nel cast di Uomini e donne? Quali saranno i nuovi volti che si metteranno in gioco per cercare l'amore nello studio della trasmissione del pomeriggio di Maria De Filippi?

Emergono le prime indiscrezioni su quello che succederà nel corso della prossima stagione del seguitissimo dating show dei sentimenti Mediaset, che ha chiuso l'ultima edizione con una media di quasi tre milioni di fedelissimi spettatori fissi al giorno.

Maria De Filippi pronta a condurre la nuova edizione di Uomini e donne

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne è confermato nel palinsesto della prossima stagione televisiva 2023/2024, come sempre nella fascia del primo pomeriggio.

Maria De Filippi, accompagnata da Gianni Sperti e Tina Cipollari, saranno i protagonisti indiscussi della nuova stagione, pronti a scoprire le novità legate alle vicende dei volti del trono over e classico che si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

E, a proposito delle novità, le primissime indiscrezioni sul cast rivelano che ci sarà spazio per un bel po' di nuovi ingressi.

Nuovi ingressi nel cast del trono over nella prossima edizione di Uomini e donne 2023/2024

Le file del parterre over, a partire da questo settembre, si arricchiranno di nuovi volti che entreranno a far parte del trono senior.

Accanto ad alcuni dei volti considerati ormai "storici", si affiancheranno le "nuove leve" del trono over che si metteranno in gioco per cercare di trovare la loro anima gemella.

Tra i nomi certi, invece, spicca quello di Gemma Galgani: la dama torinese non ha alcuna intenzione di arrendersi dopo il fallimento delle ultime frequentazioni di quest'anno e, in una delle sue ultime interviste, ha ammesso di essere disposta a restare in studio fino al raggiungimento degli 80 anni pur di trovare il suo principe azzurro.

Il cavaliere Elio e Roberta Di Padua potrebbero lasciare il cast di Uomini e donne a settembre

Per quanto riguarda, invece, i volti in bilico nel cast della prossima stagione di Uomini e donne prevista da settembre in poi su Canale 5, figura il nome di Elio.

Il cavaliere napoletano, dopo gli accesissimi scontri della passata stagione con Tina Cipollari e altri protagonisti del trono senior, potrebbe non essere riconfermato da Maria De Filippi.

Tra i nomi in bilico, inoltre, figura anche quello della dama Roberta Di Padua. In queste settimane post trasmissione, la dama ha postato delle frasi d'amore criptiche sul suo profilo social, quasi lasciando intendere che ci sarebbe una nuova fiamma nella sua vita privata e per tale motivo non si esclude un suo addio al parterre del trono over.