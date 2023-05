Riapre il set de Il Paradiso delle signore 8, la seguitissima soap opera del pomeriggio che tutti i giorni appassiona una media di quasi due milioni di spettatori.

Dopo il grande successo della stagione che si è appena conclusa, in casa Rai si pensa già al futuro della soap: le nuove puntate andranno in onda da settembre in poi, con le riprese de Il Paradiso 8 che inizieranno il prossimo 29 maggio.

E, in queste ore, Flavio Parenti ha portato i suoi tantissimi fan nel dietro le quinte della celebre soap opera pomeridiana di Rai 1.

Riapre il set de Il Paradiso delle signore 8

Nel dettaglio, il set de Il Paradiso delle Signore 8 ha ufficialmente riaperto: in questi giorni, i vari protagonisti della soap si sono ritrovati negli studi romani dove vengono girati i vari episodi, per le prime prove ufficiali in vista del ciak iniziale di questa attesissima nuova stagione.

Tra i volti presenti alle prove spicca quello di Flavio Parenti, l'attore che veste i panni del tenebroso Tancredi, pronto a rimettersi in gioco con nuovi intrighi e colpi di scena che non passeranno inosservati.

In queste ore, però, Flavio Parenti ha scelto di fare una sorpresa ai suoi fan e li ha condotti nel dietro le quinte della soap opera.

L'attore di Tancredi mostra cosa succede dietro le quinte de Il Paradiso delle signore 8 (Video)

L'attore che veste i panni di Tancredi, sul suo profilo social, ha pubblicato un filmato che racconta la sua giornata di lavoro sul set de Il Paradiso delle signore 8, in vista delle riprese delle nuove puntate.

Dall'arrivo agli studi, passando per la preparazione trucco fino alla prova costumi ufficiale, il protagonista della soap opera di Rai 1 ha svelato ai fan cosa succede nel dietro le quinte del set.

Un viaggio che non è passato inosservato tra i numerosissimi fan e appassionati de Il paradiso delle signore che attendono con trepidazione di scoprire cosa succederà nel corso del nuovo capitolo della soap, in onda da settembre in poi su Rai 1.

Tancredi rischia per le sue bugie ne Il Paradiso delle signore 8

Le sorprese, infatti, non mancheranno e Tancredi sarà indubbiamente uno dei protagonisti della soap opera.

La settima stagione si è conclusa con Vittorio Conti che fa un'amara e clamorosa scoperta sul conto di Tancredi e con Matilde che porta avanti le indagini per scoprire la verità sulla fatidica notte dell'incendio che ha distrutto per sempre il suo mobilificio.

La donna, ad oggi, è ignara del fatto che dietro quella sciagura si celi lo zampino di suo marito Tancredi: l'uomo sta facendo di tutto per evitare che la verità venga a galla ma, nel corso delle prossime puntate di questa ottava stagione, potrebbe ritrovarsi messo con le spalle al muro.