La seconda stagione di Terra Amara prosegue su Canale 5 con molti colpi di scena e le anticipazioni di domenica 14 maggio annunciano una puntata da non perdere. In primo piano ci sarà l'ossessione di Mujgan nei confronti di Yilmaz, che diventerà sempre più evidente. La donna troverà un foulard nell'auto del marito e certa che si tratti del fazzoletto di Zuleyha, non esiterà ad accusarla davanti a tutti. La moglie di Demir, però, questa volta andrà fino in fondo e riuscirà a dimostrare di non aver fatto niente di male. I riflettori saranno puntati anche su Fekeli, che finalmente uscirà dall'ospedale e parlerà con Hunkar di quanto si erano detti prima dell'infarto.

Anticipazioni Terra amara: Mujgan troverà un foulard da donna nell'auto di Yilmaz

Le anticipazioni di Terra amara di domenica 14 maggio raccontano che non ci sarà pace alla tenuta. Yilmaz rientrerà a casa dopo aver fatto la spesa e penserà di aver dimenticato il talco in macchina, per questo Mujgan andrà a cercarlo. Mentre guarderà in auto, la moglie di Yilmaz noterà la presenza di un foulard sotto il sedile e la sua ossessione nei confronti del marito tornerà prepotente, perché sarà certa che si tratti del fazzoletto di Zuleyha. La donna non esiterà ad andare dalla sua rivale, e a farle una scenata in presenza di Hunkar e Demir.

Anticipazioni puntata di domenica 14 maggio: Zuleyha negherà di aver visto Yilmaz

La puntata di Terra amara andrà in onda domenica 14 maggio vede al centro delle scene la rabbia di Mujgan, convinta di essere stata tradita da Yilmaz con Zuleyha. La moglie di Akkaya arriverà a Villa Yaman carica di rabbia nei confronti della rivale e la accuserà di aver trascorso tutta la mattina col marito, mostrandole il fazzoletto.

Zuleyha negherà di aver visto Yilmaz e questa volta sarà decisa a dimostrare l'infondatezza delle accuse di Mujgan, vicina ormai alla follia. Zuleyha cercherà il suo fazzoletto nel passeggino del figlio e farà vedere a tutti di possedere semplicemente un foulard simile a quello che è stato trovato nell'auto di Yilmaz. A quel punto Mujgan non saprà cosa dire e farà un passo indietro, piena di vergogna per la pessima figura.

Yilmaz si renderà conto che sua moglie rasenta la follia

Le anticipazioni di Terra amara rivelano che, nella puntata di domenica 14 maggio, Mujgan si renderà ridicola agli occhi del marito, Zuleyha, Hunkar e Demir. Yilmaz sarà sempre più stanco della gelosia infondata della moglie e si renderà conto che la donna sta perdendo la ragione giorno dopo giorno. Nel frattempo Fekeli sarà dimesso dall'ospedale e tornerà a casa. L'uomo cercherà subito Hunkar per parlare di quello che si erano detti prima dell'infarto e rassicurerà la donna sul segreto di cui è a conoscenza Behice.