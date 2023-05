Momenti di dolore e attimi di tensione attendono Demir Yaman nei prossimi episodi di Terra Amara. Il potente signore di Çukurova non soltanto subirà gli inganni orchestrati di Fikret e dalla giovane Ümit. L'uomo assisterà anche ad un omicidio che si vedrà costretto a nascondere. Per capire quali eventi porteranno ai risvolti appena anticipati, bisognerà fare un passo indietro negli episodi già trasmessi in Turchia, al momento in cui Demir intreccerà una relazione con la dottoressa Ümit Kahraman.

Trame Terra Amara, nuovi episodi: la dottoressa Ümit conquista Demir

Le anticipazioni dei prossimi episodi di Terra Amara rivelano che nella terza stagione entreranno in scena tre nuovi personaggi: la cantante Sevda Çağlayan, Ümit Kahraman e Fikret Fekeli. La prima è stata in passato un grande amore di Adnan Yaman e dopo la morte di Hunkar diventerà una seconda madre per Demir. La seconda farà il suo ingresso per ricoprire il ruolo di primario al posto di Sabahattin, ma in realtà arriverà a Çukurova per ingannare Yaman. La giovane sarà complice della terza new entry, Fikret, il figlio illegittimo di Adnan Yaman in cerca di vendetta. La dottoressa conquisterà il ricco imprenditore, ma le cose si complicheranno e la vicenda avrà dei tragici risvolti.

Tutto inizierà quando il figlio di Hünkar scoprirà due scioccanti verità: Ümit è in realtà figlia di Sevda e, inoltre, avrà agito alle sue spalle in combutta con il fratellastro.

Spoiler Terra Amara, prossimi episodi: Ümit uccide la madre

Negli episodi di Terra Amara in onda prossimamente su Canale 5 Demir conoscerà la dottoressa Ümit Kahraman e se ne innamorerà.

La felicità durerà poco, poiché l'uomo scoprirà di essere stato ingannato. Da una parte apprenderà che la dottoressa si è avvicinata a lui per rovinarlo. Dall'altra, scoprirà che la giovane è la figlia di Sevda, la donna che ha accolto in casa come una madre.

Stando alle anticipazioni turche, deluso e in collera con la cantante, il figlio di Hünkar prima la caccerà dalla villa, poi pretenderà che lei e la figlia spariscano da Çukurova.

Un evento tragico, però, cambierà il corso della trama: Sevda verrà assassinata proprio da Ümit.

Anticipazioni prossimi episodi di Terra Amara: Demir nasconde il corpo di Sevda

Nei prossimi episodi di Terra Amara Ümit e Sevda saranno costrette ad abbandonare Çukurova. Prima della partenza, tuttavia, ci sarà un violento confronto tra Demir e l'ex amante. La giovane lo incolperà di averla ingannata con promesse e regali che l'hanno fatta innamorare di lui. Quest'ultimo ammetterà i suoi errori, ma le ribadirà il concetto: la relazione è finita. Colta da rabbia e sdegno, la dottoressa estrarrà una pistola e la punterà contro l'uomo. Sevda non esiterà un attimo e si metterà davanti a Yaman per fargli da scudo.

Quando Ümit farà fuoco, colpirà a morte la madre. Il figlio di Hünkar sarà sopraffatto dal dolore per la perdita della donna.

Allo stesso tempo, però, non lascerà che arrestino la dottoressa. Perciò deciderà di non avvertire la polizia e di fare sparire il corpo della cantante. Poi cercherà di fingere che non sia accaduto nulla, tenendo perfino Züleyha all'oscuro della vicenda. Quest'ultima, però, inizierà a sospettare che il marito le stia nascondendo qualcosa quando si accorgerà che sull'auto dell'uomo ci sono delle macchie di sangue. A quel punto Yaman capirà di doversi sbarazzare del corpo e sceglierà un posto dove seppellirlo. Giunto nel luogo scelto, Demir dirà per sempre addio a Sevda.