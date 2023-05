Tanti colpi di scena in arrivo nel corso delle nuove puntate di Terra Amara in programma prossimamente su Canale 5. Le trame turche della soap opera svelano che Yilmaz Akkaya reagirà male di fronte alla scoperta della nuova gravidanza della moglie Mujgan Hekimoglu (Melike Ipek Yalova).

Terra amara, anticipazioni: Zuleyha scopre che Mujgan è di nuovo incinta

Le anticipazioni di Terra amara, riguardanti le nuove puntate trasmesse prossimamente in tv, rivelano che Yillmaz (Ugur Gunes) rimarrà impietrito alla scoperta della nuova gravidanza della moglie.

Tutto inizierà quando la dottoressa scoprirà che suo marito sarebbe disposto ad abbandonare Kerem Ali pur di fuggire con Zuleyha e il piccolo Adnan. La donna così cercherà un modo per impedire a Yilmaz di lasciare Cukurova, così alla donna verrà in mente un piano diabolico. Mujgan seguirà Zuleyha in farmacia e davanti a lei informerà il farmacista che presto sarà nuovamente mamma. Una novità che lacererà il cuore di Zuleyha, soprattutto quando vedrà con i suoi occhi gli esami che attestano che Mujgan è incinta.

Yilmaz nega di essere il padre del bambino di sua moglie

Nelle puntate turche di Terra amara, Zuleyha affronterà Yilmaz chiedendogli come abbia mettere incinta la moglie, visto che solo 24 ore prima aveva insinuato che lei continuasse ad avere rapporti intimi con Demir.

La donna accuserà l'ex meccanico continuare la sua storia con la moglie. Una rivelazione che sconvolgerà Akkaya, il quale correrà alla tenuta di Fekeli, dove pretenderà che Mujgan gli dica la verità sulla sua nuova gravidanza. Il rivale di Demir è conscio del fatto che da molti mesi non abbia più rapporti con la moglie, per questo Yilmaz negherà di essere il padre del bambino che la donna porta in grembo.

La nipote di Behice ribadirà che sono stati insieme una sera, quando lui era tornato a casa ubriaco dopo un evento.

Behice e Fekeli si schierano dalla padre della dottoressa

Behice si schiererà dalla parte di Mujgan invitando Yilmaz a non mettere in dubbio le sue parole. Anche Fekeli cercherà di far ragione il figlioccio, precisando che potrebbe realmente essersi scordato di avere rapporti con la moglie.

L'ex meccanico non vorrà prendere in considerazione tale supposizione, visto che non avrebbe potuto concedersi alla moglie per i forti sentimenti che prova per Zuleyha. Una gravidanza, quella della dottoressa, che diventerà una sorta di mistero, tanto che non si capirà se la donna sia davvero incinta oppure se il padre sia un altro.