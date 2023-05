Le anticipazioni turche di Terra Amara annunciano che per le famiglie di Cukurova la pace sarà ancora un traguardo lontano. Tra non molto il pubblico di Canale 5 assisterà alla morte di Hunkar, ma la sua assassina Behice riuscirà a farla franca ancora per molto tempo. I sospetti su di lei saranno tanti, ma nessuna prova riuscirà a incastrarla. Quando Demir verrà a sapere che Behice era nello stesso posto di Hunkar al momento della sua morte cercherà vendetta e tenterà di uccidere con le sue mani la perfida zia di Mujgan.

Anticipazioni Terra amara: Demir distrutto dalla perdita di Hunkar

La soap Terra amara è sempre ricca di colpi di scena e prossimamente il pubblico dovrà dire addio a uno dei personaggi più amati: Hunkar. La madre di Demir scoprirà il passato da assassina di Behice e questo segnerà per lei la fine. La zia di Mujgan tremerà all'idea di essere incastrata e non esiterà a pugnalare a morte Hunkar. L'omicidio sconvolgerà tutta Cukurova e per Demir la perdita della madre rappresenterà un dolore insopportabile. Non sarà facile riuscire a risalire a Behice, che riuscirà a scappare via dal luogo del delitto senza lasciare tracce. Quando il dolore di Zuleyha e Demir inizierà a lasciare spazio alla lucidità, la famiglia Yaman vorrà andare fino in fondo e cercare la verità sulla morte di Hunkar.

Anticipazioni nuove puntate: Demir e Zuleyha convinti della colpevolezza di Behice

Le anticipazioni di Terra amara provenienti dalla Turchia vedono in primo piano le indagini che Zuleyha porterà avanti grazie a un investigatore privato che assumerà all'insaputa di Demir. Passerà molto tempo prima che arrivi una prova che possa incastrare Behice per l'omicidio di Hunkar, Una mattina un tassista si presenterà a Villa Yaman dicendo di aver accompagnato la zia di Mujgan alle rovine il giorno in cui è stata uccisa Hunkar.

Questo toglierà ogni dubbio a Demir, che si precipiterà a casa di Behice e la afferrerà per il collo, deciso a vendicare la morte della madre con le sue stesse mani. La presenza di Fadik, Zuleyha, Saniye, Gaffur e Sevda eviterà al signor Yaman di fare una pazzia. Anche questa volta, tuttavia, Behice riuscirà a evitare la giustizia.

Behice riesce ancora a farla franca: non ci sono prove contro di lei

Secondo le puntate di Terra amara già andate in onda in Turchia, Behice rischierà di morire per mano di Demir, accecato dalla rabbia di aver perso la madre. Quando Yaman si calmerà, tornerà a parlare con il tassista che gli racconterà di aver accompagnato Behice alle rovine e di aver sentito degli spari poco dopo. La versione del tassista non reggerà, perché Hunkar è stata uccisa con un pugnale e questo farà infuriare ancora Demir, che si renderà conto di aver a che fare con un truffatore. Yaman, di fatto, sarà ancora senza una prova concreta per incastrare l'assassina di Hunkar.