Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit in cui non mancano vendette e intrighi, e in programmazione dal 15 al 21 giugno 2026, i telespettatori di Canale 5 assisteranno alla crisi coniugale tra Kaya Ekinci (Barış Kılıç) e Ender Celebi (Sevval Sam).

Kerim manipola Halit, Yildiz tenta di far riconciliare Ender e Kaya

Kerim attuerà un piano per manipolare Halit, facendogli credere che un'azienda concorrente sta cercando di prendere il comando dell'Argun Holding. A quel punto, Kerim proporrà all’imprenditore un'offerta di lavoro molto vantaggiosa.

Nel frattempo, Kaya e Yigit litigheranno furiosamente, appena verranno a conoscenza di essere stati ingannati: emergerà che i documenti non sono mai stati depositati e le quote risulteranno ancora intestate a Ender. Anche se quest’ultima tenterà di scusarsi del suo atteggiamento, il marito e il figlio si rifiuteranno di tornare a casa su sua richiesta. A cercare di far riconciliare Kaya e Ender ci penserà Yildiz, organizzando una cena.

Kaya deciso a dare un’altra possibilità a Ender

In seguito, Kerim verrà fotografato insieme a Yildiz, mentre tenterà un riavvicinamento: appena metterà le mani negli scatti compromettenti, Sahika [VIDEO]deciderà di utilizzarli nel momento più opportuno. Sempre a proposito di Yildiz, si opporrà appena saprà che gli amici di Zehra vorrebbero essere invitati alla nuova villa di Halit.

Sahika deciderà di agire, non appena suo fratello Kaya manifesterà l’intenzione di perdonare la moglie Ender.

Riepilogo: Ender ha ingannato il marito

In precedenza, Sahika ha ceduto a Ender il 10% delle sue azioni, quando la cognata ha minacciato di rivelare a Kaya che ha tentato di ucciderla. In seguito, Sahika si è vendicata di Ender, per averla accusata del finto rapimento di Zehra, spifferando al fratello Kaya il segreto sulle quote della moglie. A quel punto, in preda alla furia, Kaya ha ordinato a Ender di cedere subito le azioni societarie della Holding Argun. Quest’ultima a sorpresa ha accettato di intestare le sue quote ai figli, soltanto per fare felice il marito, ma in realtà si è trattata di una messinscena, per aver falsificato i documenti.