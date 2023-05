Nelle prossime puntate di Terra Amara emergerà la natura malvagia di Behice che si ritroverà spesso al centro delle trame. La zia di Müjgan arriverà anche ad uccidere per raggiungere i suoi scopi. La dark lady troverà inoltre il modo di incastrare un'altra persona per il crimine commesso.

Stando alle anticipazioni della terza stagione, tutto inizierà quando Hünkar scoprirà che la signora Hekimoğlu ha degli inquietanti scheletri nell'armadio minacciando di rivelare tutto alla polizia.

Non solo la signora Yaman andrà incontro ad un tragico destino, ma sarà coinvolta nella vicenda anche la new entry Sevda Çağlayan.

Anticipazioni Terra Amara, stagione 3: Behice uccide Hünkar

Nelle puntate di Terra Amara della terza stagione scoppierà una vera e propria guerra tra Behice e Hünkar dato che quest'ultima, attraverso un investigatore privato, scoprirà il passato criminale della rivale.

Nel dettaglio, emergerà che la zia di Müjgan ha commesso gli omicidi dei suoi due ultimi mariti per ereditare le loro ricchezze, facendola franca grazie alla complicità del fratello Bezhat.

La signora Yaman minaccerà dunque l'assassina, suggerendole di lasciare la città per non finire in carcere. Stando alle anticipazioni, Behice reagirà tirando fuori dalla borsa un coltello e pugnalando brutalmente la sua nemica. Dopo qualche minuto di agonia, quest'ultima morirà e la criminale le sottrarrà tutti i gioielli che indossa per inscenare un furto finito tragicamente.

Nel frattempo, la signora Hekimoğlu escogiterà un modo per allontanare da sé eventuali sospetti.

Trame Terra Amara: Behice incastra Sevda per la morte di Hünkar

Non ci vorrà molto perché venga ritrovato il cadavere di Hünkar. Mentre Demir e tutta Çukurova piangeranno la perdita della donna, Behice penserà di utilizzare a suo vantaggio la rivalità tra la signora Yaman e Sevda, un tempo amante del defunto marito.

Per questo motivo, la perfida Hekimoğlu deciderà di fare in modo che le indagini sull'omicidio di Hünkar spingano la polizia a sospettare della cantante. Stando alle anticipazioni turche, l'assassina si introdurrà così in casa di Sevda e nasconderà in un cassetto i gioielli rubati alla vittima. A causa di una segnalazione anonima, i poliziotti irromperanno nell'abitazione e troveranno i monili identificandoli ovviamente come una prova schiacciante.

A quel punto, l'ignara Çağlayan verrà prelevata con la forza e portata in commissariato per essere sottoposta ad un interrogatorio.

Sevda dichiara la sua innocenza: Terra Amara, puntate 3ª stagione

Stando alle anticipazioni turche, nelle prossime puntate di Terra Amara Behice cercherà dunque di farla franca incastrando Sevda. Nel corso dell'interrogatorio, quest'ultima si dichiarerà innocente, ma i gioielli ritrovati nella sua abitazione faranno credere alla polizia di aver arrestato la persona giusta. Züleyha crederà alle parole della donna. Al contrario, Demir inizierà a dubitare della cantante. L'uomo, inoltre, inizierà a sentirsi in colpa per aver convinto la presunta assassina della madre a trasferirsi a Çukurova.

Nel frattempo, Behice penserà di essere riuscita nel suo intento: uccidere Hünkar e far incarcerare al posto suo un innocente. Tuttavia, Sevda non si arrenderà e riuscirà a dimostrare di non essere un'assassina.