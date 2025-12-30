Le anticipazioni di Forbidden Fruit relative alle puntate che andranno in onda dal 5 al 10 gennaio svelano che Erim resterà vittima di un grave incidente in seguito al quale verrà ricoverato in ospedale. Successivamente, il giovane deciderà di andare a vivere con la madre Ender sentendosi maggiormente la sicuro con lei.

Zeynep e Yildiz vittime di un piano di Ender

Le anticipazioni di Forbidden Fruit riguardanti gli episodi che verranno trasmessi su Canale 5 da lunedì 5 a sabato 10 gennaio prendono il via da una verità riguardante la madre Asuman che verrà scoperta da Zeynep e Yildiz.

Le due sorelle, vittime di un piano ben riuscito di Ender, resteranno sconvolte tanto che la suddetta rivelazione non solo avrà ripercussioni nella relazione con Asuman ma metterà fortemente in crisi anche il matrimonio tra Yildiz e Halit.

Dopo uno scontro tra Halit e Mustafa, Erim resterà vittima di un grave incidente per il quale verrà ricoverato in ospedale in bilico tra la vita e la morte. Non appena si riprenderà, Erim verrà informato da Halit di tutta la verità che riguarda Mustafa, ma nonostante ciò il ragazzo comunicherà al padre di voler andare a vivere con la madre Ender, sentendosi più al sicuro con lei.

Halit vuole divorziare da Yildiz

Tra Yildiz e Halit la frattura sarà evidente tanto che l'uomo comunicherà alla moglie di aver deciso di divorziare da lei e di volersi trasferire a casa di Ender per poter stare vicino a suo figlio.

Così, mentre Yildiz si preparerà ad affrontare l'ennesima crisi con il marito, Ender approfitterà delle circostanze per poter acquisire maggior controllo sul suo ex marito e per rafforzare il suo potere.

Per una serie di circostanze, Zehra si riavvicinerà molto a Caner. Ender, invece, si concederà una serata con Kaya. Zeynep, invece, offrirà un lavoro a Hazal. Questo sarà per la giovane donna un passo falso sul lavoro ma anche nella sua vita sentimentale, in quanto Zeynep non sarà a conoscenza che in passato Alihna e Hazal avevano avuto una relazione sentimentale.

Riassunto delle puntate precedenti

Cosa è accaduto nelle puntate precedenti di Forbidden Fruit? Kaya ha cominciato a nutrire il sospetto che Erim sia suo figlio, così è riuscito a prelevare di nascosto un campione del suo DNA per farlo analizzare.

Ender, su tutte le furie per aver scoperto che il suo ex ha portato il figlio ad un concerto senza avvertirla, ha proibito a Kaya di rivederlo ancora. Inoltre, la serenità di Zeynep è stata messa a dura prova dalla madre Asum che ha insinuato in lei il dubbio che Alihan non abbia intenzioni serie e non voglia sposarla. Asuman, allora, ha deciso di chiedere ad Alihan delucidazioni sulla data delle nozze.