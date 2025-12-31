Le anticipazioni di Beautiful relative alle puntate che andranno in onda dal 4 al 10 gennaio svelano che Liam incontrerà Ivy a 'Il Giardino'. Quest'ultima, dopo un bacio con Spencer. deciderà di trattenersi a Los Angeles più a lungo del previsto.

Steffy preoccupata per l'assenza di Finn

Le anticipazioni di Beautiful riguardanti le puntate che andranno in onda su Canale 5 da domenica 4 a sabato 10 gennaio prendono il via dalle ricerche di Finn e Deacon per trovare Sheila dopo che un senzatetto avrà dato loro una pista che li condurrà in un magazzino abbandonato e dall'aspetto inquietante.

All'improvviso, Finn vedrà un corpo che sembrerà essere proprio quello di sua madre Sheila.

Alla Forrester, Steffy sarà preoccupata per la lunga assenza di Finn ma confiderà a Brooke e Ridge di essere certa che ormai Sheila appartenga al passato. In realtà, al magazzino abbandonato, Finn e Deacon troveranno Sheila che però verserà in condizioni gravissime. Quando la donna, rianimata dal figlio, prenderà conoscenza, ogni certezza verrà messa in discussione. Al contempo, agli uffici della casa di moda, Hope cercherà di rassicurare Steffy che non riuscirà a rintracciare Finn, ma tra le due donne emergerà una competizione riguardante soprattutto la figura di Liam.

Deacon sollevato nel sapere che Sheila è viva

A 'Il Giardino', Liam si troverà di fronte Ivy, che dirà di essere giunta a Los Angeles per una breve visita, ma da subito tra i due si respirerà un'atmosfera di intesa. Infatti, dopo un bacio con Spencer, Ivy gli confesserà di voler prolungare la sua permanenza in città proprio a causa sua.

Mentre Ridge spingerà la figlia a lasciarsi alle spalle il ricordo di Sheila, Deacon sarà sollevato nel sapere che Sheila è ancora viva come lui aveva sospettato dopo aver visto il cadavere cremato con dieci dita dei piedi. Intanto, Finn vorrà portare la madre in ospedale perché riceva cure adeguate ma lei si rifiuterà, certa che ora che è a casa si riprenderà velocemente.

Steffy affronterà Ivy dopo averla vista baciare Liam e tra le due nascerà un confronto proprio su Spencer. Ivy elogerà Lima affermando che formerebbe con qualunque donna una coppia perfetta viste le sue qualità. Steffy andrà via dal ristorante affermando che la figlia Kelly ha voglia di rivedere suo padre.

Sheila si riprenderà lentamente e racconterà di Sugar a Deacon e al figlio che la rassicurerà affermando che la sua nemica non potrà più essere di disturbo a nessuno, compresa la sua famiglia. Intanto, Steffy e Liam passeranno momenti tranquilli insieme, convinti che Sheila non possa rappresentare più un problema per nessuno.

Riassunto delle puntate precedenti

Nelle puntate precedenti, Deacon ha visto il cadavere, che pensava fosse di Sheila, bruciare per la cremazione, ma in quel momento l'uomo si è reso conto che il piede della donna morta aveva dieci dita e non nove.

Sheila però si era amputata un dito per mettere in scena la sua morte qualche tempo prima. Questo indizio, unitamente ad alcuni messaggi ambigui provenienti da una certa 'Sugar' avevano spinto l'uomo a fare delle ricerche. Non appena Lauren gli ha rivelato della presenza di una sosia della Carter che si faceva chiamare proprio Sugar, Deacon non si è dato tregua e ha coinvolto Finn nelle ricerche della donna che ama.