Negli episodi della soap turca Forbidden Fruit, in onda su Canale 5 dal 22 al 24 dicembre 2025, si assisterà al rapimento di Zeynep (Sevda Erginci) da parte dell’ex fidanzato Dundar (Erdem Kaynarca), che la obbligherà a sposarlo e a lasciarsi andare alla passione con lui. A intervenire in soccorso della giovane ci penserà Alihan Tasdemir (Onur Tuna), strappandola alle grinfie del rivale.

Dundar si vendica, Asuman in pericolo

Dundar attuerà la sua vendetta, dopo essere stato abbandonato sull'altare da Zeynep, così le chiederà un confronto e la rapirà: la sua ex fidanzata tenterà invano di farlo ragionare.

In preda alla furia e del tutto fuori controllo, Dundar costringerà Zeynep a fare una videochiamata alla madre Asuman (Melisa Dogru), proprio quando quest'ultima si troverà in pericolo. In particolare, un uomo punterà la pistola alla testa della madre di Zeynep. In precedenza, Asuman era stata minacciata dall'ex marito Mustafa (Haktan Pak), il quale si era ribellato per non avergli dato il denaro che gli aveva promesso.

Alihan chiede a Zeynep di diventare sua moglie

Nel contempo, Alihan si precipiterà di corsa a casa di Zeynep, appena non risponderà alle sue chiamate. Con l'aiuto di Emir (Serkan Rutkay Ayıköz), l'imprenditore fermerà il rapitore di Asuman, dopodiché chiederà ad Halit (Talat Bulut) di contattare il padre di Dundar.

Appena arriverà sul posto, Alihan libererà Zeynep, proprio quando Dundar la costringerà ad avere dei rapporti intimi.

Ben presto, Zeynep e Alihan cercheranno una casa in cui andare a vivere insieme. Appena la giovane gli dirà di non poter ancora lasciare il suo appartamento a causa della presenza della madre Asuman, Alihan le proporrà di diventare sua moglie al più presto possibile [VIDEO]. Poco dopo, però Zeynep non nasconderà il suo evidente fastidio, quando Alihan inviterà la sua amica Elif a pranzo con loro.

Per terminare, Mustafa assicurerà all'ex moglie Asuman di lasciare in pace lei e le figlie Zeynep e Yildiz (Eda Ece), appena gli consegnerà i soldi della casa che ha venduto.

Riepilogo: Zeynep ha rinunciato a sposare Dundar per correre da Alihan

Proprio quando Alihan si era recato in aeroporto per trasferirsi in America da solo, Zeynep non ha esitato a raggiungerlo il giorno del suo matrimonio con Dundar. La ragazza ha rinunciato a sposarsi, dopo aver scoperto grazie alla sorella Yildiz, che Ender (Sevval Sam) ha scattato delle fotografie compromettenti con Alihan per fargli credere che siano andati a letto insieme. A quel punto, dopo aver umiliato Dundar davanti a parenti e amici, Zeynep ha fatto in tempo a impedire all'ex fidanzato Alihan di partire.