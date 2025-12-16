Nelle puntate de La forza di una donna in onda dal 22 al 24 dicembre 2025, Idil tenterà di estorcere dei soldi a Sirin ricattandola. Sarp invece tornerà a essere di nuovo povero, dopo essere stato liberato dal nemico Nezir.

Emre scopre che Ceyda ha un figlio, Arif e il padre Yusuf scagionati

Piril e Suat attenderanno l’esito dell’incontro tra Munir e il fratello Azmi.

Intanto, dopo essere tornata a lavorare al bar di Emre, Bahar recupererà alcune cose per i bambini nel vecchio appartamento e ripenserà alla defunta amica Yeliz.

Nel contempo, durante il viaggio a Yalova con la cugina Idil, Emre apprenderà che Ceyda è madre del piccolo Arda.

In seguito, Nezir libererà Bahar, i bambini e Sarp, il quale ben presto sarà costretto a rinunciare alla sua ricchezza. Ceyda si arrabbierà con Bahar per aver riaccolto Sarp nella sua vita, poiché lo considererà il responsabile della morte di Yeliz e dell’arresto di Arif. A proposito di quest’ultimo, verrà scagionato insieme al padre Yusuf e non vorrà più nascondere che l'avvocatessa Kismet è sua sorella.

Sarp smette di essere Alp Karan, Sirin dice a Idil di pensare ancora a Sarp

Ben presto, Arif andrà a prendere Nisan e Doruk a scuola, e finirà per scontrarsi con Sarp. Poco dopo, quest’ultimo riceverà da Munir i documenti per rinunciare alla falsa identità Alp Karan. Inoltre, Sarp non potrà più vivere con Piril e i figli Ali e Ömer.

Successivamente, Ceyda inviterà Arif a cena a casa sua, invece Bahar riceverà un pacco da Nezir, e crederà si tratti dell’abito da sposa che aveva fatto acquistare per lei.

Infine, Idil ricatterà Sirin, dopo aver ascoltato una conversazione di Enver e Hatice, e aver scoperto che Emre è il vero padre di Arda. In particolare, la ragazza chiederà una grossa somma di denaro a Sirin per non svelare a tutti il segreto di Ceyda. Tuttavia, il piano di Idil fallirà, visto che Sirin le dirà di non avere alcun interesse per suo cugino, e di pensare ancora a Sarp.

Riepilogo sull’ultimatum proposto da Nezir a Piril e Bahar

In precedenza, dopo aver sequestrato Piril e Bahar nella sua villa, e aver fatto credere a Sarp di voler uccidere suo figlio Doruk, Nezir ha proposto un ultimatum: una delle due donne dovrà sposarlo in cambio della libertà del marito. Dopo che Piril e Bahar non sono riuscite ad accordarsi, Nezir ha deciso da solo chi diventerà sua moglie, portando avanti il suo piano di vendetta nei confronti di Sarp, l’assassino di suo figlio Mert.

Korkmaz ha pensato di sposare Bahar per privare il suo nemico della famiglia ritrovata. A quel punto, Bahar ha scoperto di essere la prescelta, appena ha trovato davanti alla sua stanza una scatola contenente un abito da sposa.