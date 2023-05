Crollano gli ascolti su Rai 1 dopo la sospensione de Il paradiso delle signore 7. La popolarissima soap opera del primo pomeriggio con protagonisti Roberto Farnesi e Alessandro Tersigni, anche quest'anno ha registrato ottimi ascolti nella fascia del daytime pomeridiano, conquistando la riconferma nel palinsesto di settembre.

Tuttavia, dall'8 maggio e per i prossimi mesi estivi, al posto della soap italiana è tornato l'appuntamento con Sei sorelle, che sta registrando ascolti a dir poco disastrosi nella fascia pomeridiana.

Dopo la sospensione de Il Paradiso delle signore, crollano gli ascolti su Rai 1

Nel dettaglio, l'appuntamento con Il Paradiso delle Signore 7 si è concluso nel migliore dei modi dal punto di vista auditel, con una media complessiva che ha raggiunto la soglia di 1.8 milioni di fedelissimi e uno share che ha conquistato punte del 25%.

Numeri importantissimi per la soap italiana che, in questi anni, è diventata uno dei punti di riferimento nella fascia del pomeriggio di Rai 1, in grado di riaccendere uno slot orario che fino a pochi anni fa, registrava ascolti decisamente inferiori rispetto a quelli attuali.

Di conseguenza, alla luce del grande successo di questa settima stagione, ecco che la Rai ha dato già il via libera per le riprese de Il Paradiso delle signore 8: la nuova stagione andrà in onda da settembre in poi nella fascia del primo pomeriggio e come da tradizione proseguirà fino a maggio.

Ascolti disastrosi per Sei Sorella al posto de Il Paradiso delle signore

Intanto, però, dopo la sospensione della soap per l'attuale pausa estiva, gli ascolti del pomeriggio di Rai 1 hanno subito un vero e proprio tracollo con Sei Sorelle.

La soap opera spagnola, infatti, non sta conquistando ottimi ascolti nella fascia del pomeriggio, facendo rimpiangere quelli de Il Paradiso delle signore.

Il dato clamorosamente negativo è arrivato nel corso del pomeriggio di giovedì, quando la soap iberica è crollata sotto la soglia del milione di spettatori, ottenendo solo 950 mila fedelissimi in daytime con una media che non è arrivata all'11% di share.

I fan chiedono le repliche de Il Paradiso delle signore in estate

Insomma, un dato decisamente allarmante per la fascia del pomeriggio di Rai 1, tenendo conto che fino a qualche settimana fa, la media dello slot dalle 16 alle 17 si aggirava sul 19-22% al giorno.

Sembrerebbe proprio che le trame di Sei Sorelle non siano riuscite a far breccia nel cuore degli spettatori della rete, motivo per il quale in tantissimi chiedono alla Rai di puntare sulle repliche delle vecchie stagioni de Il Paradiso delle signore per tenere accese quella fascia oraria anche in estate.