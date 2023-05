Ida Platano a pranzo con un uomo misterioso e, intanto, il suo ex Riccardo Guarnieri torna a lanciare frecciatine sui social.

Si riaccende la "guerra" a distanza tra i due ex volti di Uomini e donne, la popolare trasmissione del pomeriggio di Canale 5 che continua ad assicurare colpi di scena anche adesso che è in pausa dal piccolo schermo.

A tenere banco sono le vicende dei due ex fidanzati che, ad oggi, hanno scelto di intraprendere definitivamente strade differenti.

L'ex dama di Uomini e donne, Ida Platano, a pranzo con un 'uomo misterioso'

Nel dettaglio, in queste ultime ore hanno colpito le storie postate da Ida Platano sul suo profilo Instagram, in cui la dama annuncia di essere a pranzo con un uomo, di cui non ha voluto svelarne l'identità.

"Vado a pranzo con un uomo misterioso. L'uomo misterioso mi ha invitato a pranzo", ha dichiarato l'ex dama del trono over nelle sue ultime storie.

Tuttavia, dalle immagini postate sui social si capisce chiaramente che non si tratta del suo attuale fidanzato Alessandro Vicinanza.

Nel filmato, grazie al riflesso che compare sugli occhiali della dama, si vede che il suo accompagnatore misterioso è un uomo "pelato", che non potrebbe essere Alessandro, data la sua folta chioma.

Frecciatina a distanza tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri?

Ma non è finita qui, perché durante il pranzo con questa persona, Ida non ha risparmiato una frecciatina che secondo i fan di Uomini e donne, sarebbe rivolta al suo ex fidanzato Riccardo Guarnieri.

"Questo piccolo dolcetto non basterebbe a qualcuno per diventare dolce", ha dichiarato Ida inquadrando il dolcetto che stava per mangiare.

Perché sarebbe rivolta a Riccardo? Questa mattina, il cavaliere pugliese, ha condiviso a sua volta una stoccata social contro le persone invidiose, condividendo un'immagine che non è affatto passata inosservata.

Riccardo Guarnieri lancia una stoccata alla sua ex Ida: 'Gli invidiosi sono come i rospi'

"Le persone invidiose sono come i rospi. Non si rendono conto che vivono nel fango", si legge nel messaggio che Riccardo ha condiviso sui social.

Fin qui nulla di male se non fosse per il fatto che il cavaliere abbia utilizzato la metafora dei rospi, un animale che da sempre Ida e Alessandro utilizzano nelle loro storie d'amore, in quando sarebbe il "simbolo" della loro relazione nata nel programma di Maria De Filippi.

Ecco perché, come riportato anche da Deianira Marzano, la frecciatina di questa mattina di Riccardo Guarnieri potrebbe essere indirizzata proprio alla sua ex fidanzata e al suo attuale compagno, con cui starebbe vivendo una vera e propria favola d'amore dopo l'addio a Uomini e donne.