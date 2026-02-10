Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore 10 previste dal 16 al 20 febbraio su Rai 1 rivelano che Marcello Barbieri si mostrerà distrutto e disperato per l'esito disastroso della sua relazione con Rosa.
I due appariranno sempre più distanti e, nei prossimi episodi, Marcello beccherà la ragazza in compagnia di Roberto, mostrandosi amareggiato e deluso.
Intanto Ciro continuerà a mentire a sua moglie Concetta tenendola all'oscuro delle difficoltà che sta riscontrando nella ricerca per trovare il sostituto di Mimmo in Caffetteria.
Marcello distrutto per Rosa: anticipazioni Il Paradiso delle signore 16-20 febbraio
Il rapporto tra Marcello e Rosa continuerà a non essere dei migliori: i due si mostreranno sempre più distanti l'uno dall'altro, nonostante Barbieri abbia cercato in tutti i modi di riconquistare la fiducia della ragazza.
Una situazione che getterà nello sconforto Marcello, al punto da mostrarsi disperato e distrutto per come si sta evolvendo il rapporto con la giornalista.
Nel frattempo Rosa porterà avanti i suoi nuovi impegni professionali con Tancredi: i due appariranno sempre più vicini e complici, tanto che verranno beccati insieme al Circolo anche dallo stesso Marcello, il quale non potrà fare a meno di notare la complicità che ormai si è creata.
Ciro bugiardo con Concetta nei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore 10
Le anticipazioni delle prossime puntate de Il Paradiso delle signore dal 16 al 20 febbraio, inoltre, rivelano che Ciro Puglisi continuerà a ingannare sua moglie Concetta, in merito alla ricerca del sostituto cuoco da inserire nello staff della Caffetteria al posto di Mimmo.
Il capofamiglia deciderà di non dire alla moglie che sta riscontrando grandi difficoltà nella scelta di questa nuova persona, finendo così per raccontarle una serie di bugie, pur di non farla preoccupare.
Intanto, però, si avvicinerà il giorno della partenza di Mimmo con Agata e Concetta inizierà a chiedere spiegazioni al marito, finendo per metterlo in difficoltà.
Matteo Portelli, invece, lascerà Milano per trasferirsi qualche giorno a Londra e indagare sul conto dei fratelli Ettore e Greta.