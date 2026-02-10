Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano di Rai 1. Durante le ultime stagioni televisive, gli spettatori e appassionati della soap che vede protagonisti Pietro Masotti e Danilo D'Agostino hanno dovuto accontentarsi della messa in onda degli episodi inediti fino a inizio maggio, dopodiché cominciava la consueta pausa estiva.

Quest'anno, invece, la Rai ha scelto di prolungare la messa in onda della serie italiana e di produrre un numero maggiore di puntate, che terranno compagnia al più pubblico per diverse settimane.

Il ritorno di Adelaide e il dramma di Marcello nei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore 10

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a tenere banco nella fascia pomeridiana di Rai 1, grazie ai suoi intrighi e ai colpi di scena che appassionano gli spettatori.

In vista del gran finale di questa decima stagione si attende con trepidazione il ritorno della contessa Adelaide che, dopo un periodo di assenza, sarà pronta a riprendere in mano le redini della sua vita.

Spazio anche alle vicende di Marcello Barbieri, che si ritroverà sempre più in crisi con Rosa e intanto dovrà vedere la sua amata collaborare con il nemico Tancredi Di Sant'Erasmo, sempre più presente nella vita della giornalista.

Come cambia la programmazione de Il Paradiso delle signore 10 su Rai 1

Intanto, però, per questa decima stagione de Il Paradiso delle signore ci sarà una importante novità legata alla programmazione complessiva della soap su Rai 1.

I nuovi episodi, infatti, non andranno in onda fino a inizio maggio così come è successo lo scorso anno: si è scelto di prolungare la messa in onda e di conseguenza realizzare un numero maggiore di puntate che saranno trasmesse almeno per tutto il mese di maggio in daytime.

Quest'anno, quindi, gli spettatori assisteranno a una delle stagioni più lunghe di sempre della soap opera con Roberto Farnesi e Vanessa Gravina e, in vista dell'estate, non è escluso che si possa puntare anche sulla riproposizione delle puntate tratte dalle stagioni precedenti, così da garantirsi uno zoccolo duro di spettatori in quello slot orario, senza puntare su nuove soap.