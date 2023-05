Grande attesa per la nuova registrazione di Uomini e donne, prevista questa settimana domenica 7 maggio. I protagonisti del talk show dei sentimenti di Maria De Filippi si ritroveranno così in studio per le riprese di queste nuove puntate che andranno in onda durante il mese di maggio in tv.

A tenere banco potrebbero essere le sorti di Armando Incarnato, dato che il cavaliere potrebbe arrivare ad un'importante svolta del suo percorso in trasmissione.

Si avvicina il finale di stagione per Uomini e donne su Canale 5

Nel dettaglio, l'appuntamento con Uomini e donne si avvia ormai verso le fasi conclusive di questa fortunatissima edizione.

Maria De Filippi sarà in onda nei pomeriggi di Canale 5 fino a fine maggio, dopodiché inizierà la lunga pausa estiva per il talk show Mediaset che, da giugno a metà settembre, non sarà più in onda in daytime.

Al posto di Uomini e Donne è prevista la messa in onda di La Promessa, una serie spagnola che dopo aver ottenuto un boom di ascolti in patria, si appresta a conquistare anche il gradimento del pubblico italiano.

Registrazione Uomini e donne del 7 maggio: Armando pronto a lasciare?

Intanto, però, l'attesa è incentrata su quelle che saranno ormai le registrazioni finali di questa edizione di Uomini e donne.

Domenica 7 maggio, infatti, sono in programma le nuove riprese del talk show e, a seguire, ci sarà spazio per una nuova registrazione anche nel corso della giornata di lunedì 8 maggio.

Cosa succederà nel corso della registrazione di domenica pomeriggio? L'attenzione è incentrata sulle vicende di Armando Incarnato, dato che per il cavaliere potrebbe arrivare una svolta importante dal punto di vista sentimentale.

Armando verso l'addio nella prossima registrazione di Uomini e donne?

Nel corso della registrazione della scorsa settimana, Armando è stato protagonista di una nuova frequentazione in studio.

Una dama presente nel parterre del trono over ha saputo far breccia nel cuore del cavaliere napoletano che, a quel punto, ha scelto di approfondire la conoscenza e portare avanti questo rapporto.

Insomma, sembrerebbe che Armando sia rimasto piacevolmente colpito da questa nuova dama che ha fatto il suo ingresso nel parterre del trono over.

Il cavaliere non ha nascosto il suo trasporto nei confronti di questa donna, motivo per il quale nel corso delle riprese di questa domenica 7 maggio, si potrebbe arrivare ad una svolta importante.

Non si esclude che, a poche settimane dalla fine di questa edizione, Armando possa scegliere di vivere questa frequentazione fuori dalla trasmissione e provare a capire se c'è davvero un buon feeling con la nuova dama che l'ha conquistato.