Cambio programmazione per Il Paradiso delle signore 10 nel daytime pomeridiano di Rai 1 del prossimo lunedì 23 marzo.

L'appuntamento con la soap opera che vede protagonisti Roberto Farnesi e Vanessa Gravina subirà delle variazioni per lasciare spazio alla messa in onda di uno speciale del Tg1 dedicato al Referendum Giustizia.

La puntata, quindi, risulta cancellata dalla programmazione della rete ammiraglia e non sarà recuperata nel corso della settimana che va fino al 27 marzo.

Stop Il Paradiso delle signore nella programmazione di lunedì 23 marzo

L'appuntamento con Il Paradiso delle signore continua a essere un fiore all'occhiello per la programmazione della rete ammiraglia, con una media che supera quotidianamente la soglia di 1,6 milioni di spettatori e arriva a toccare anche picchi di 1,8 milioni con oltre il 20% di share.

Un successo importante per Rai 1 che, tuttavia, anche quest'anno dovrà fare a meno della soap durante il periodo della programmazione estiva.

Intanto, però, in vista della giornata di lunedì 23 marzo si segnala una variazione di palinsesto che porterà allo stop della soap opera nel primo pomeriggio.

Nessun raddoppio per Il Paradiso delle signore 10 in datytime

Subito dopo l'appuntamento con La volta buona, alle 14:50 andrà in onda un lungo speciale del Tg1 per commentare in diretta i risultati del Referendum sulla Giustizia che si svolgerà nel nostro paese domenica 22 e lunedì 23 marzo.

Lo speciale del notiziario occuperà lo slot orario pomeridiano fino alle 17:00, per poi dare la linea all'appuntamento con Vita in diretta condotto da Alberto Matano.

A farne le spese, quindi, sarà l'appuntamento con Il Paradiso delle signore in prima visione assoluta: la soap non sarà in onda e non verrà neppure recuperata nel corso dei giorni a seguire.

Al momento, infatti, non sono previsti dei raddoppi speciali per la soap nella settimana che va dal 24 al 27 marzo: la serie con Vanessa Gravina andrà in onda regolarmente fino al venerdì pomeriggio, senza occupare il daytime del sabato, nelle mani di Alberto Angela con Passaggio a Nord-Ovest e della rubrica religiosa A sua immagine condotta da Lorena Bianchetti.