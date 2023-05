In Terra Amara la morte di Saniye e Gülten devasterà Züleyha. Dopo i funerali, che si terranno a Çukurova, la ragazza deciderà di andare in cimitero per salutare in intimità le sue due migliori amiche. La loro dipartita sarà un boccone amaro da digerire: sicuramente non si sarebbe mai aspettata di perderle entrambe e così presto. Così si chiuderà un altro duro capitolo per le vicende di Çukurova e anche Gaffur dovrà iniziare ad adattarsi alla sua nuova vita.

Züleyha addolorata per la perdita di Saniye e Gülten

Züleyha si ritroverà a perdere in un colpo solo le sue due migliori amiche: Saniye e Gülten.

Verranno entrambe investite dall'automobile di Haşmet: Saniye morirà sul colpo, mentre Gülten per un breve periodo lotterà tra la vita e la morte. In ospedale subirà anche un serio intervento chirurgico, ma purtroppo non basterà per salvarle la vita, così Züleyha in poco tempo si ritroverà a perdere due pilastri di Villa Yaman.

Saniye, non solo era ormai diventata la sua assistente, che l'aiutava anche nella gestione di Villa Yaman, ma era per lei la sua più fedele confidente. Anche se all'inizio non andavano per niente d'accordo, successivamente hanno imparato a volersi bene. Solo quando Züleyha ha conquistato il rispetto di Hünkar, è riuscita a guadagnarsi anche quello di Saniye e da quel momento sono diventate inseparabili.

Züleyha dice addio a Gülten

Gülten, invece, per lei era come una sorella e non sarà per niente facile dirle addio per sempre. Züleyha non avrebbe mai potuto immaginare di perdere le sue due migliori amiche così presto e in un modo così crudele, la vita non è stata per niente magnanima nei loro confronti.

Da questo momento in poi sarà veramente duro prendersi cura della tenuta senza di loro e come farà con i piccoli Adnan e Leyla, che tanto si erano affezionati a Gülten e Saniye.

Gaffur si abitua alla sua nuova vita

Züleyha sarà devastata e andrà in cimitero per dare a entrambe un ultimo saluto. Un momento molto commovente che verrà accompagnato da una pioggia incensante. La ragazza faticherà a immaginare un futuro senza di loro e penserà anche alla povera Fadik, che era veramente molto legata alle due donne.

Züleyha desidererà salutarle in privato, dopo il funerale, proprio perché avrà bisogno di dire grazie per tutto quello che hanno fatto per lei e la sua famiglia. Prometterà a Saniye che si prenderà per sempre cura della piccola Üzüm e che veglierà sull'amore della sua vita, Gaffur.

Quest'ultimo non se la passerà per niente bene. Anche lui, dopo aver dato l'ultimo saluto alla moglie e alla sorella, dovrà adattarsi alla sua nuova vita e sicuramente non sarà per niente facile crescere la piccola Üzüm da solo.