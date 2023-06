Per gli amanti della serie tv Blanca ci sono delle importanti novità sulla seconda serie: stando alle anticipazioni, le riprese sono già state ultimate. Per quanto riguarda la trama, Blanca si troverà al centro di un triangolo amoroso tra l'Ispettore Liguori e Sebastiano. Inoltre l'arrivo di una nuova donna in Commissariato scatenerà la gelosia della protagonista. Dunque, gli episodi gireranno nuovamente intorno alla consulente della Polizia con il debutto su Rai 1 previsto in autunno.

La trama di Blanca 2

Stando alle anticipazioni riguardanti Blanca 2, Maria Chiara Giannetta si troverà al centro di un triangolo amoroso: la storia con l'Ispettore Liguori (Giuseppe Zeno) continuerà ad essere al centro dei nuovi episodi.

Tuttavia, per la coppia ci saranno anche delle insidie poiché Sebastiano (Pierpaolo Spollon) farà di tutto per conquistare Blanca. Ma non solo, l'Ispettore Liguori verrà affiancato da una nuova collega che scatenerà la gelosia della protagonista. Dalle anticipazioni di Blanca 2, è emerso che sarà presente anche Lucia (Sara Ciocca): quest'ultima acquisirà maggiore importanza nella vita di Blanca. Tra i personaggi presenti nel cast ci sarà anche l'amica Stella (Federica Cacciola) e il Commissario Bacigalupo (Enzo Paci). Per quanto riguarda Blanca Fernando nella seconda stagione, verranno approfonditi alcuni aspetti legati alla sua famiglia. Dal punto di vista professionisale, la protagonista diventerà a tutti gli effetti una consulente di Polizia.

Infine non mancherà la presenza di Linneo: il cane guida che segue Blanca in ogni sua avventura.

Anticipazioni sulla messa in onda dei nuovi episodi

Per quanto riguarda la messa in onda dei nuovi episodi di Blanca 2, le anticipazioni parlano di registrazione ultimate: il tutto potrebbe andare in onda tra settembre e ottobre 2023.

Le riprese sul set si sono concluse i primi di maggio, quindi ora la palla passa al post-produzione: terminato il minuzioso taglia e cuci, la Serie TV potrà essere inserita nei palinsesti Rai.

Blanca: i riconoscimenti ricevuti

Attualmente la Rai ha deciso di mandare in onda le repliche di Blanca: le prima puntata è stata trasmessa domenica 4 giugno, mentre lunedì 5 giugno ci sarà la seconda.

La serie tv ha ricevuto numerosi riconoscimenti: nel 2021 - C21 International Drama Awards, DQ Craft Award, mentre la protagonista Maria Chiara Giannetta ha ricevuto è stata premiata come miglior attrice alla rassegna dei Nastri d'Argento.

Per quanto riguarda gli ascolti, la prima stagione ha siglato una media del 26% di share in ogni puntata. Il primo appuntamento in replica invece è stato visto da oltre 2milioni di telespettatori con uno share del 14,5%.