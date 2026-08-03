Dal 10 al 16 agosto tornano in onda i nuovi episodi di Beautiful. Stando a quanto si apprende dagli spoiler, Carter rischia di perdere le amicizie e la reputazione di stimato avvocato visto che ha cercato di tendere un tranello a Ridge per cambiare l'assetto societario della Forrester. Intanto a Los Angeles arriva Remy, un ragazzo che appartiene al passato di Electra.

Anticipazioni Beautiful

Le anticipazioni legate alle nuove puntate di Beautiful, vedono Carter protagonista. L'avvocato infatti, intende cambiare l'assetto societario della Forrester e quindi decide di tendere un tranello a Ridge.

L'uomo ha deciso di intraprendere tale causa, dopo il licenziamento di Hope e soprattutto dopo la cancellazione della linea Hope for the Future. Sia Carter che Hope infatti, credono che Steffy abbia voluto cancellare la linea di moda solo per una sua vendetta personale. Al momento di far firmare alcuni documenti a Ridge, però, Carter rischia grosso poiché il Forrester chiede delle delucidazioni in merito ad alcuni documenti. A complicare il piano dell'avvocato ci pensa Brooke: la donna infatti, ascolta in modo involontario una conversazione tra Carter e Hope in cui si parla proprio della Forrester. Di conseguenza Brooke appare piuttosto combattuta se proteggere Hope oppure l'azienda del suo amato.

Nel momento in cui Ridge apprende del piano di Carter, quest'ultimo rischia di perdere la reputazione sul piano di lavoro e il suo più grande amico.

Hope e Carter non solo sono legati dalla battaglia contro le ingiustizie di Steffy, ma anche da una forte attrazione. Dal punto di vista sentimentale invece, Taylor rassicura Brooke e Ridge che non intende affatto immischiarsi nel loro rapporto.

Remy arriva a Los Angeles

Intanto nella soap tv americana è pronto a nascere un nuovo triangolo formato da Remy, Electra e Will. Mentre Will ed Electra si trovano presso Il Giardino per una serata spensierata, arriva Remy. Il ragazzo osserva da molto vicino il rapporto che c'è fra i due ma al momento decide di non fare alcuna mossa. Remy è un personaggio appartenente al passato di Electra, che sembra essere pronto a sconvolgere gli equilibri.