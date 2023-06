Giulia De Lellis è finita al centro di una polemica social. L'influencer di Pomezia è stata criticata da alcuni utenti, perché in una storia di Instagram ha scritto "eh" anziché utilizzare la "è". In seguito alle polemiche, la diretta interessata ha deciso di spiegare il motivo dell'errore grammaticale: "Scrivo molto in fretta e per pigrizia non uso l'accento".

La storia finita al centro delle polemiche

Tramite una storia, Giulia De Lellis ha condiviso con i suoi fan un messaggio privato ricevuto da una ragazza.

Nella risposta, l'influencer ha commesso un errore grammaticale: anziché scrivere "è una ragazza" ha scritto "eh una ragazza".

L'errore non è passato inosservato ai follower più attenti, tanto che alcuni l'hanno fatto notare alla diretta interessata.

La replica di De Lellis

Dopo essere stata criticata, Giulia De Lellis ha deciso di intervenire per fare chiarezza. L'ex volto di Uomini e Donne con sarcasmo ha ringraziato i follower per averla corretta. Poi ha spiegato il motivo dell'errore grammaticale: "Da quando sono piccola, siccome scrivo molto in fretta, per pigrizia non sposto il dito in alto e poi a destra per selezionare la 'e' con la tipologia di accento corretto". Dalla spiegazione, è emerso che Giulia per scrivere in fretta preferisce sbagliare di proposito: "Soprattutto in famiglia, mi permetto questo errore grammaticale".

Di recente, l'influencer è finita al centro di un'altra polemica per il look scelto sul red carpet del Festival del Cinema di Cannes. La diretta interessata ha utilizzato una tuta intera nera con un cappuccio che le copriva il capo. Secondo alcuni follower, Giulia De Lellis avrebbe copiato il vestito utilizzato in un'altra occasione da Georgina Rodriguez (moglie di Cristiano Ronaldo).

Chi è Giulia De Lellis?

Giulia De Lellis si è fatta conoscere a Uomini e Donne: la ragazza era scesa per corteggiare Andrea Damante. Uscita dal programma con il deejay veronese, la coppia è stata protagonista di numerosi alti e bassi. Il caso più eclatante è stato quando Giulia scoprì i tradimenti del fidanzato e decise di strappare tutti i vestiti di Damante.

Archiviata definitivamente la relazione con l'ex tronista, Giulia ha ritrovato la serenità al fianco di Carlo Beretta.