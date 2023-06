La serie tv turca, La ragazza e l'ufficiale, è pronta a partire su Canale 5 il 9 giugno in prima serata. Le anticipazioni promettono ai telespettatori appassionanti intrecci e colpi di scena che vedranno protagonisti Kurt e Sura. L'attore protagonista non è nuovo al pubblico italiano che ha potuto ammirarlo in Brave and Beautiful e nel cast ci sarà anche un'atra attrice conosciuta in Italia. Si tratta di Demet Ozdemir, Sanem in Daydreamer, che interpreta Alya, un personaggio molto interesante.

Anticipazioni La ragazza e l'ufficiale: sboccia l'amore tra Kurt e Sura

La ragazza e l'ufficiale è pronta a decollare su Canale 5 che dopo il grande successo di Terra amara continua a puntare su una Serie TV turca. Venerdì 9 giugno saranno trasmesse in prima serata le prime 3 puntate della prima stagione che narra l'appassionante storia d'amore tra Kurt e Sura. Il protagonista è ufficiale dello zar, mentre la sua amara è l'ultima figlia di una famiglia nobile russa. Quando i due si incontreranno a un ballo sarà amore a prima vista, ma le difficoltà per la coppia non mancheranno. Il primo a volerli separare sarà Petro, un amico di Kurt dell'esercito che si innamorerà di Sura e remerà contro la coppia.

A mettere i bastoni tra le ruote a questo amore, inoltre, ci sarà la famiglia di Kurt.

Anticipazioni prima puntata: Petro ostacolerà il suo amico Kurt

La prima puntata de La ragazza e l'ufficiale andrà in onda su Canale 5 venerdì 9 giugno e vedrà protagonista l'amore contrastato di Kurt e Sura. La famiglia dell'ufficiale vorrebbe che lui sposasse una ragazza turca, ma lui resterà con la donna che ama.

I due innamorati saranno divisi dalla guerra che porterà Kurt a partire per combattere, ma presto tornerà a San Pietroburgo perché sarà ferito. Sura e il suo amato ufficiale dovranno combattere contro gli orrori del conflitto e gli ostacoli che Petro inventerà per dividerli, ma proverà a restare unita nonostante tutte le avversità.

In primo piano l'amore e i costumi dell'epoca della prima guerra mondiale

Andando contro le famiglie, Kurt e Sura fuggiranno affrontando un pericoloso viaggio attraverso il mar Nero per raggiungere Istanbul. La ragazza e l'ufficiale è basata sulla storia vera di un ufficiale dell'esercito che si innamora di una ragazza russa. La storia è ambientata durante la prima guerra mondiale ed è stata raccontata dalla nipote dell'ufficiale in un romanzo. Non c'è solo l'amore al centro della serie televisiva turca, ma ci saranno anche la cultura e i costumi dell'epoca. Oltre alla storia d'amore tra i protagonisti, saranno descritti gli obblighi delle famiglie, le amicizie e la difesa dell'onore.