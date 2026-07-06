Far away dimezzato e l'arrivo di Be my sunshine dal lunedì al venerdì: sono le modifiche di Canale 5 per il pomeriggio a partire dal 13 luglio.

Le anticipazioni tv del nuovo pomeriggio di Canale 5 vedranno l'inserimento della dizi divertente e leggera Be my sunshine alle 15.45, ma questo sacrificherà una puntata di Far Away che andrà in onda solo dalle 14.45 alle 15.45. Resta invariato, invece, l'appuntamento con Tutto per la mia famiglia che continuerà con un doppio appuntamento, almeno per adesso.

Il nuovo pomeriggio estivo di Canale 5

Cambia ancora il pomeriggio estivo di Canale 5 con l'arrivo di Be my sunshine, la nuova dizi turca fino ad ora collocata nel weekend.

A partire da lunedì 13 luglio, infatti, la soap andrà in onda anche nel pomeriggio dal lunedì al venerdì e troverà posto tra Far Away e Tutto per la mia famiglia. A farne le spese sarà proprio la dizi turca con protagonista Cihan che sarà dimezzata. Far Away andrà in onda con una sola puntata, dalle 14.45 alle 15.45 e lascerà spazio al nuovo appuntamento con Be my sunshine, una storia decisamente più leggera e frizzante che farà compagnia ai telespettatori fino alla messa in onda di Tutto per la mia famiglia. Quest'ultima, almeno per il momento, resterà invariata e sarà trasmessa con un doppio appuntamento dalle 16.45 alle 18.45.

Far Away continuerà con una sola puntata

Dalla prossima settimana il pomeriggio di Canale 5 dedicato alle soap vedrà la nuova entrata di Be my sunshine.

Nelle scorse settimane, la dizi turca è stata trasmessa solo il sabato e la domenica, ma si è guadagnata un posto quotidiano in palinsesto. La trama, ambientata in un'isola esotica, è decisamente più leggera da Far Away e Tutto per la mia famiglia. Al centro delle storie, come sempre, ci sarà un grande amore ma con dei toni molto diversi dalle storie turche in onda attualmente. Far Away, infatti, vede protagonisti Cihan, il figlio della signora Sadakat che detiene il potere della zona, e Alya, una donna moderna che deve adattarsi alle rigide regole della famiglia Albora. Tutto per la mia famiglia, invece, è la storia drammatica di quattro ragazzi rimasti orfani e senza una solidità economica su cui contare.