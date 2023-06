La rottura tra Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso ha lasciato degli strascichi: l'ex calciatore in alcune dichiarazioni ha sostenuto di essere stato tradito. In un'intervista rilasciata al settimanale Confidenze, l'ex Miss Italia ha spiegato di essersi resa conto che era prigioniera in una relazione tossica. Inoltre alcune falsità dette da Amoruso hanno fatto sì che mettesse una pietra sul loro rapporto.

Le nuove dichiarazioni di Nazzaro

In un'intervista Manila Nazzaro ha confidato di aver cambiato completamente vita in un momento particolare: aveva un problema al seno, stava effettuando un trasloco per ristrutturare l'appartamento, ha subito un'intervento alla schiena e ha lasciato un lavoro sicuro.

Tuttavia, l'ex Miss Italia sembra non essere affatto pentita di nulla. Nel momento in cui ha deciso di mettere fine alla relazione con Lorenzo Amoruso ha iniziato a sentire delle vibrazioni positive: "Mi sono resa conto di essere prigioniera di una relazione tossica". Inoltre l'ex fidanzato avrebbe raccontato delle falsità sul loro rapporto, motivo per cui Nazzaro ha deciso di finire la storia.

Le parole sul nuovo flirt

Manila Nazzaro ha deciso di non nascondersi più con il fidanzato Stefano Oradei (ex ballerino di Ballando con le Stelle).

La diretta interessata ha precisato di conoscere il ballerino da un paio di anni: "È una persona speciale nella mia vita, un'anima rara per educazione e dolcezza".

Inoltre ha raccontato un aneddoto legato ai TikTok pubblicati con Matilde Brandi: Manila si trova spesso a bisticciare in maniera amichevole con Stefano.

Per quanto riguarda la voglia di trovare un nuovo amore, la 45enne ha rivelato che avendo alle spalle due relazioni finite nel peggiore dei modi spera sempre di trovare al suo fianco l'uomo ideale: "Resto una ragazza del sud che sogna il compagno giusto e il senso di protezione che dà la famiglia".

Lo sfogo di Manila Nazzaro

Di recente, Manila Nazzaro ha replicato a chi l'ha offesa.

Tramite una serie di storie, l'ex concorrente del Grande Fratello Vip 5 ha spiegato di essere stata offesa da alcuni follower dopo le dichiarazioni rilasciate dal suo ex Amoruso. A tal proposito ha sostenuto che alcuni degli insulti ricevuti sono davvero al limite: "Tutto questo perché ho scelto di liberarmi da una storia sbagliata".

A detta sua, la colpa maggiore è del suo ex perché ha deciso di metterla alla gogna parlando di "tradimento".

Nonostante le critiche social, l'ex Miss Italia si è rivolta a tutte quelle donne che non sono più felici con il loro uomo: "Abbiate il coraggio di scegliere chi avere accanto".