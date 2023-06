Tra qualche giorno su Canale 5, inizierà la terza stagione di Terra Amara, dove i telespettatori scopriranno le conseguenze del folle gesto di Mujgan. La dottoressa sparerà infatti a Zuleyha, la quale riuscirà a salvarsi grazie ad un delicato intervento chirurgico. Altun per vendicarsi della rivale, deciderà quindi di rivelare a Yilmaz la verità sul piccolo Adnan. Akkaya scoprirà così che il bimbo è suo figlio.

Terra amara, anticipazioni: Mujgan spara a Zuleyha

La seconda stagione di Terra amara, si concluderà con un colpo di scena che lascerà i telespettatori con il fiato sospeso.

Dopo che Zuleyha sarà uscita dal carcere, Mujgan deciderà di liberarsi di lei una volta per tutte. Con la complicità di Behice, attirerà Altun nel bosco. Una volta rimasta sola con lei, si scatenerà una violenta lite. La dottoressa estrarrà una pistola e la punterà in faccia a Zuleyha. Per sapere cosa succederà alla moglie di Demir, bisognerà attendere l'inizio della terza stagione di Terra amara. Le anticipazioni rivelano che, alla fine, Mujgan sparerà a Zuleyha, andandosene in fretta e furia dal luogo della sparatoria e lasciando Zuleyha ferita gravemente a terra.

Zuleyha si salva e decide di vendicarsi di Mujgan: spoiler 3^ stagione

Le prime puntate della terza stagione di Terra amara saranno molto coinvolgenti.

Zuleyha riuscirà a salvarsi grazie ad un delicato intervento chirurgico. Altun avrà anche modo di confrontarsi con Mujgan in ospedale, la quale però cercherà di farla passare per pazza, dicendo che l'aggressione della quale la sta accusando é frutto delle allucinazioni. A questo punto, Zuleyha deciderà di vendicarsi della dottoressa in un altro modo.

Invece che denunciarla per il suo tentatto omicidio, deciderà di rivelare finalmente ad Yilmaz la verità sul piccolo Adnan.

In Terra amara, Altun rivela a Yilmaz che Adnan è suo figlio

Grazie all'aiuto di Gulten, Zuleyha riuscirà ad incontrare Yilmaz in ospedale e gli rivelerà che Adnan è suo figlio. Gli racconterà tutte le vessazioni a cui l'hanno sottoposta Demir e Hunkar per impedire che la verità venisse a galla.

Yilmaz sarà ovviamente sconvolto e, in un primo momento, si arrabbierà proprio con Zuleyha per avergli tenuto nascosto una cosa così importante. Yilmaz verrà pure a sapere che Mujgan ha tentato di uccidere Altun e che proprio la dottoressa, sarebbe già a conoscenza da tempo della verità su Adnan. Questa rivelazione sarà destinata a cambiare le vite di molti dei protagonisti di Terra amara. La vicenda si farà sempre più intricata con il passare delle puntate. Per saperne di più, non resta che seguire i prossimi appuntamenti con Terra amara.