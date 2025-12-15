Martedì 16 dicembre, su Rai 1, andrà in onda dalle 16:10 una nuova puntata de Il Paradiso delle signore. Le anticipazioni riguardano Agata Puglisi: la donna sogna in grande ed è sempre più intenzionata a partecipare al bando per restauratori; il lavoro presso il Paradiso Donna e Il Paradiso Market sembrano starle stretti. Importanti novità riguarderanno anche la Contessa Adelaide che farà recapitare a Barbieri un invito per la festa annuale al Circolo.

Spoiler 16/12: Agata vuole realizzare i suoi sogni

Dopo aver scoperto del bando per restauratori, Agata Puglisi comunicherà a Mimmo di voler partecipare.

La ragazza sembra sognare in grande, tanto che le collaborazioni presso Il Paradiso Donna e Il Paradiso Market sembrano non bastarle più: fino a prima del bando, Agata era soddisfatta del suo lavoro. Ora, però, è intenzionata a realizzare i suoi sogni.

Al momento, però, non è chiaro se la giovane rivelerà le sue intenzioni a Ciro e Concetta oppure se ne parlerà solo ed esclusivamente con il suo compagno.

Tutte le novità riguardanti gli altri personaggi

Le anticipazioni legate alla puntata de Il Paradiso delle signore in onda il 16/12, riguardano anche Botteri: lo stilista sarà in difficoltà in quanto dovrà occuparsi del figlio Teo. Delia e Concetta faranno di tutto per aiutare l'uomo, poiché quest'ultimo è molto impegnato con la sua ultima collezione e con l'impegno preso con Marchesi.

Nel momento in cui Irene penserà di dover trascorrere le festività natalizie da sola riceverà un invito da parte di Cesare che le farà cambiare l'umore in positivo. Roberto è intento a lavorare sui progetti natalizi che coinvolgeranno le Veneri. La Contessa Adelaide di Sant'Erasmo, invece, sarà protagonista di un colpo di scena , poiché farà recapitare un invito a Marcello Barbieri per la festa annuale al Circolo facendo credere di aver superato i dissapori dell'ultimo periodo; ma in realtà la donna non parteciperà.

Il commento di alcuni spettatori

Su X, diversi utenti hanno commentato le anticipazioni sui nuovi episodi de Il Paradiso delle signore.

"Ragazzi io non capisco come facciano gli sceneggiatori a ridurre la Contessa in lacrime", ha detto critico un utente.

Un altro ha aggiunto: "Sono curiosa di vedere come reagirà Marcello Barbieri al tranello della Contessa". Tra gli utenti c'è chi ha scritto: "È giusto che Agata realizzi i suoi sogni". Un ulteriore spettatore ha detto della Contessa di Sant'Erasmo: "Sto aspettando con ansia la messa in onda legata al tranello di Adelaide. Sono proprio curioso di capire cosa escogiterà". Infine c'è chi ha commentato con fare dispiaciuto lo stop della serie tv per le festività natalizie: "Aspetterò il 2 gennaio come fosse il mio Natale".