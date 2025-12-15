Lunedì 15 dicembre, andrà in onda una nuova puntata del Grande Fratello. In collegamento con Mattino 5, Ascanio Pacelli ha fornito delle importanti anticipazioni sulla semifinale del reality: "Stasera Rasha farà una sorpresa romantica a Omer". Stando a quanto riferito dall'opinionista, l'ex gieffina tornerà in casa per chiarire una volta per tutte la sua situazione con il 26enne siriano.

Le parole di Ascanio a Mattino 5

La scorsa settimana era stata annunciata la finale del GF per il 15 dicembre, ma successivamente i vertici Mediaset hanno deciso di allungare il reality show di una puntata, spostando la finale a giovedì 18 dicembre.

"La puntata di oggi segna l'inizio di una lunga cavalcata che terminerà giovedì. I ragazzi sono totalmente ignari, infatti stanno tutti preparando la valigia, pensando che sia la loro ultima notte in casa. Ma in puntata Simona Ventura li metterà al corrente del mini prolungamento. Questa non sarà una puntata di passaggio, ma ci saranno fuochi d'artificio", ha esordito Ascanio Pacelli in collegamento con Mattino 5.

Poi l'opinionista ha fornito importanti anticipazioni su Rasha e Omer visto che nella precedente puntata i due inquilini si erano lasciati con dei nodi da risolvere: "I due hanno smaltito l'orgoglio e riacquistata lucidità hanno capito che si mancano e probabilmente che si amano anche tanto.

Stasera Rasha farà una sorpresa estremamente romantica a Omer, quindi ci aspettiamo tutti questo bacio appassionato che attendiamo da circa due mesi".

Un altro blocco fondamentale della puntata di oggi, sarà dedicato al trio formato da Domenico, Benedetta (ex concorrente) e Valentina (ex compagna di Domenico): "Benedetta avrà un confronto con l'ex di Domenico", ha dichiarato a tal proposito Ascanio Pacelli.

Sorpresa romantica Rasha a Omer

Confronto Valentina vs Benedetta

Eliminazione Omer o Domenico

Una persona sul podio



Che seratina ci aspetta 💣💣💣 pic.twitter.com/m1zZePe7Lj — Krino (@VittorioKrino) December 15, 2025

Tutto quello che c'è da sapere sui 6 concorrenti rimasti al GF

Federica Panicucci ha poi chiesto ad Ascanio Pacelli notizie sui concorrenti rimasti al GF: "Stasera verrà eletto il quinto finalista, giusto?".

"Questa sera ci sarà un televoto che porterà direttamente un concorrente sul podio, mentre giovedì ci sarà il vincitore. Inoltre uno tra Omer e Domenico abbandonerà la casa", ha spiegato l'opinionista.

Il commento di alcuni utenti del web

In seguito alle anticipazioni divulgate sulla semifinale del GF, diversi utenti dei social hanno espresso un loro parere.

"No ragazzi io non sono pronta a versare fiumi di lacrime per i tesori d'Oriente", ha commento un utente in merito alla sorpresa che Rasha farà ad Omer. Un altro ha aggiunto: "L'amica di Rasha ci ha detto che stasera si piangerà".

Un telespettatore ha invece criticato il triangolo: "Ma quindi hanno allungato una puntata per proporci di nuovo il triangolo Benedetta, Domenico e Valentina?".

Infine c'è chi ha domandato con sarcasmo: "Scusate, ma in che senso eleggeremo un superfinalista? Mai successo prima".