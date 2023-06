Un nuovo cambio di programmazione potrebbe riguardare Terra amara a partire da settembre. La soap di punta di Canale 5 potrebbe lasciare il posto a La Promessa, così Terra amara potrebbe slittare subito dopo Uomini e donne e Amici. La puntata prevista per la domenica, inoltre, quasi certamente sarà cancellata per lasciare spazio al consueto appuntamento con Amici di Maria De Filippi.

Cambiamenti programmazione Canale 5: da settembre la domenica arriva Amici

Per i fan di Terra amara potrebbero esserci delle novità a partire dalla prossima stagione televisiva.

Alla fine dell'estate torneranno tutti i programmi consueti di Canale 5, in particolare Uomini e donne e Amici, e con l'arricchirsi del palinsesto ci saranno dei cambiamenti anche per le vicende dei protagonisti di Cukurova. La soap turca che sta appassionando sempre più telespettatori tornerà con un appuntamento più lungo nel weekend, ma soltanto il sabato pomeriggio. La domenica lascerà spazio ad Amici di Maria De Filippi, com'è già accaduto lo scorso anno. Questo, però, potrebbe non essere l'unico cambiamento per la soap turca.

La Promessa potrebbe rimanere nella fascia del daytime

L'appuntamento con Terra amara su Canale 5 potrebbe subire altri cambiamenti a partire dal prossimo settembre.

Con il ritorno dei consueti programmi televisivi, adesso in pausa, bisognerà trovare una collocazione per tutti e anche per La Promessa. La soap spagnola andrà avanti per tutta l'estate, occupando la fascia pomeridiana di Uomini e donne. Con il ritorno del programma di Maria De Filippi, tuttavia, La Promessa non potrà andare più in onda nell'orario attuale e non si esclude che possa prendere il posto della soap turca, che potrebbe slittare, ed essere trasmessa dopo Uomini e donne e Amici.

Il grande successo di Terra amara: forse previsto un appuntamento feriale più lungo

La nuova programmazione di Canale 5 da settembre potrebbe vedere una nuova collocazione per Terra amara. Oltre ad andare in onda il sabato pomeriggio con una lunga puntata, nei giorni feriali i telespettatori potrebbero seguire le storie di Cukurova a un orario diverso.

Il nuovo orario potrebbe essere dalle 16:45 alle 17:45, subito dopo Uomini e donne e Amici, ma resta ancora tutto da confermare. Terra amara si compone di sole quattro stagioni e in Turchia la serie è terminata nel 2022, mentre il finale di serie in Italia potrebbe essere previsto per il 2024