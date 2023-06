L'appuntamento con Temptation Island 2023 riparte da lunedì 26 giugno in prime time su Canale 5. Le anticipazioni sul Reality Show Mediaset rivelano che Filippo Bisciglia continuerà a essere il timoniere del programma, pronto a guidare il racconto delle sette coppie in gara.

Tra le novità di quest'anno spicca l'assenza tra le coppie di personaggi provenienti dal mondo di Uomini e donne: i volti della trasmissione di Maria De Filippi saranno presenti solo nel cast di tentatori.

Chi c'è nel nuovo cast di Temptation Island 2023: nessuna coppia da Uomini e donne

Le nuove puntate di Temptation Island andranno in onda dal 26 giugno nel prime time della rete ammiraglia Mediaset e terranno compagnia al pubblico per tutto il mese di luglio.

Sette coppie si metteranno alla prova per cercare di superare la sfida delle tentazioni e riuscire a capire se quello che provano nei confronti del rispettivo partner è vero amore oppure no.

Quest'anno, però, in gara non ci saranno coppie famose: in tanti si aspettavano di vedere degli ex protagonisti di Uomini e donne, ma non sarà così.

Le coppie nate nel talk show dei sentimenti di Maria De Filippi non sono state arruolate per mettersi in gioco quest'anno: la produzione ha scelto di puntare solo ed esclusivamente su coppie "nip".

Tra i nuovi tentatori di Temptation Island 2023 ci saranno ex volti di Uomini e donne

Situazione differente, invece, per quanto riguarda il cast di tentatori di questa nuova edizione del reality show prodotto dalla Fascino Pgt di Maria De Filippi.

È prevista la presenza di ex pretendenti di Uomini e donne, pronti a mettersi in gioco per cercare di creare zizzania tra le coppie in gara.

Al momento, però, i nomi dei tentatori e delle tentatrici di questa edizione non sono stati ancora svelati: il pubblico avrà modo di vederli solo durante la prima puntata di lunedì 26 giugno, in programma dalle 21:30 su Canale 5.

Colpi di scena nella prima puntata di Temptation Island 2023 su Canale 5

In attesa di scoprire il cast definitivo del programma condotto da Filippo Bisciglia, le prime anticipazioni rivelano che si entrerà subito nel vivo delle dinamiche e degli intrighi.

Per alcune coppie in gara la sfida delle tentazioni si preannuncia più ostica del previsto, e fin dalla prima puntata ci saranno degli episodi che potrebbero far vacillare il sentimento di alcuni dei protagonisti.

Insomma un'edizione che promette grandi colpi di scena e sorprese, in grado di appassionare il pubblico di questa nuova edizione, prevista per tutto il mese di luglio nel prime time estivo di Canale 5 e La5 (dove saranno trasmesse le repliche).