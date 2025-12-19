Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto del prime time di Canale 5 per le ultime puntate di messa in onda.

La soap opera turca che ha appassionato il pubblico del prime time per il gran finale di sempre subirà delle variazioni importanti che faranno slittare gli episodi conclusivi di sempre nella fascia di seconda serata.

Una decisione inaspettata per tutti i fan della serie che, per scoprire come finiranno le vicende di Nuh e Sevilay, dovranno fare le ore piccole davanti alla tv.

Cambio programmazione per La notte nel cuore nel palinsesto serale di Canale 5

Per il finale di sempre de La notte nel cuore si è optato per l'ennesimo cambio programmazione per la soap turca che, in queste settimane di messa in onda della stagione autunnale, ha saputo difendersi alla grande nella sfida ascolti del prime time contro le fiction che sono state proposte su Rai 1.

Mediaset ha puntato tantissimo sulla soap, al punto da confermare la doppia puntata settimanale per svariati mesi, ottenendo sempre degli ottimi ascolti, con punte che hanno raggiunto anche il 22% durante la messa in onda su Canale 5.

Adesso che si avvicina il gran finale di sempre, però, si è optato per una variazione di palinsesto importante: la soap non andrà più in onda in prime time, bensì slitterà in seconda serata nel prime time Mediaset.

Le ultime puntate de La notte nel cuore slittano in seconda serata su Canale 5

Le ultime due puntate di sempre sono in programma martedì 23 e 30 dicembre ma non dalle 22:00, così come è accaduto in queste settimane, bensì dalle 23:15 circa in poi.

Una scelta dettata dall'esigenza di puntare maggiormente sull'appuntamento con Io sono Farah, la soap turca con Demet Ozdemir che sta facendo enorme fatica a imporsi nella gara ascolti del prime time, registrando una media di circa 1,6 milioni di spettatori a settimana con appena l'11-12% di share mentre nel daytime feriale di Canale 5 si è assestata sulla soglia di 1,8 milioni di spettatori circa al giorno raggiungendo appena il 15% prima di Forbidden Fruit.

La soap turca di Canale 5 dovrà sfidare anche lo show di Antonella Clerici

La soap, per le puntate finali, dovrà sfidare anche l'appuntamento con La cena di Natale, lo show del 23 dicembre proposto da Rai 1 con la conduzione di Antonella Clerici e la partecipazione di svariati ospiti e Big della musica italiana che intratterranno il pubblico in attesa del Natale.

Una sfida Auditel non semplicissima per la serie turca dato che, lo scorso anno, lo show di Antonella Clerici aveva ottenuto una media di oltre 3,2 milioni di spettatori su Rai 1, arrivando a toccare anche il 26% di share durante la messa in onda.