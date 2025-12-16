Lunedì 15 dicembre si sono svolte le riprese delle nuove puntate di Uomini e Donne, che andranno in onda prossimamente su Canale 5. Le anticipazioni diffuse da Lorenzo Pugnaloni raccontano di Arcangelo e Magda, pronti a sorprendere con la loro complicità, mentre Sebastiano continuerà a mettere in discussione la loro relazione. Intanto, Gemma Galgani vivrà un momento difficile con Mario, che confermerà di non provare alcun sentimento per lei. Spazio anche a Sabrina, divisa tra Carlo e Lorenzo.

Sebastiano avverte Magda di stare alla larga da Arcangelo

Magda e Arcangelo racconteranno al centro dello studio come sta proseguendo la loro frequentazione. Tra i due protagonisti del trono over ci sarà un passo avanti: dichiareranno infatti di sentirsi sempre più coinvolti e di voler continuare a conoscersi. Sebastiano, però, interverrà con decisione e ribadirà che, a suo avviso, Magda dovrebbe prendere le distanze da Arcangelo. Nel frattempo, Gemma Galgani affronterà la delusione per la chiusura definitiva con Mario, mentre Gianmaria porterà avanti la conoscenza con Maria, che deciderà di interrompere ogni rapporto con Alessio. Anche Mario e Maria G. metteranno fine al loro percorso, con il signor Lenti che chiederà alla redazione di far tornare Isabella.

Sabrina divisa fra Carlo e Lorenzo

Sabrina e Carlo, invece, torneranno al centro dello studio dopo l’interruzione della loro frequentazione. A sorpresa, Carlo si presenterà con un mazzo di fiori e dichiarerà di voler riprendere il percorso con la dama. La situazione, però, si complicherà perché Sabrina continuerà a vedere Lorenzo e accoglierà anche un nuovo corteggiatore. Tina Cipollari accuserà la dama di illudere Carlo, mentre Sabrina ribadirà la volontà di prendersi il tempo necessario per conoscere meglio i tre cavalieri. Per quanto riguarda il trono classico, terminerà invece il percorso di Flavio Ubirti, che sceglierà Nicole. Nulla di fatto per Martina, che secondo le parole del tronista era stata la sua prima scelta per gran parte del percorso, ma che verrà poi messa da parte nella decisione finale.

Un riepilogo delle puntate precedenti: Gemma non ha dimenticato Mario

Nelle precedenti puntate di Uomini e Donne, andate in onda su Canale 5, Gemma Galgani ha continuato a pensare a Mario, ma il cavaliere ha chiarito di non nutrire alcun sentimento per la dama torinese. Intanto, il pugliese ha mostrato interesse per Barbara De Santi, con la quale è uscito una sera. Tuttavia, Barbara ha dichiarato di non provare attrazione fisica nei suoi confronti, pur riservandosi un’ulteriore uscita con lui per decidere se proseguire o meno la frequentazione.