Le anticipazioni dei prossimi episodi di Un posto al sole dal 29 dicembre al 2 gennaio 2025 rivelano che Ida e Diego si mostreranno vicini alla rottura definitiva.

Intanto Eduardo proverà a prendere le distanze da Stella dopo aver scoperto che la donna è coinvolta in un brutto giro, ma non riuscirà a starne completamente alla larga. Viola, invece, si dirà pronta a ricominciare da zero assieme al suo ex compagno e tale situazione finirà per preoccupare un po' sua mamma Ornella.

Ida e Diego vicini alla rottura finale: anticipazioni Un posto al sole 29 dicembre-2 gennaio

Il clima tra Ida e Diego continuerà a non essere dei migliori nel corso dei prossimi episodi di questa stagione di Un posto al sole in programma fino al 2 gennaio su Rai 3.

Dopo aver trascorso un Natale decisamente burrascoso, i due si mostreranno sempre più distanti e ormai vicini a una rottura finale definitiva.

Tale situazione allarmerà Raffaele che cercherà di indagare per capire i motivi che hanno causato questa frattura nella coppia e proverà a capire se può intervenire per evitare il peggio.

Bice, intanto, non si arrenderà in merito ai soldi che ha perso con Troncone: la donna, anche all'ultimo dell'anno, metterà in atto un suo nuovo piano per cercare di rientrare in possesso del denaro che le è stato sottratto.

Eduardo in crisi con Stella, Viola volta pagina

Le trame delle prossime puntate di Un posto al sole dal 29 dicembre in poi, inoltre, rivelano che Eduardo scoprirà che Stella è coinvolta nel brutto giro di rapine all'interno delle gioiellerie che si stanno verificando sempre più spesso a Napoli.

L'uomo, quindi, cercherà di prendere le distanze e allontanarsi da Stella, ma per lui non sarà affatto facile, data l'attrazione che sente di provare nei suoi confronti.

Nel frattempo Viola si dirà pronta a ripartire da zero e riprendere in mano le redini della sua vita: la donna ha scelto di concedersi una seconda chance con Eugenio e tale scelta finirà per allarmare sua mamma Ornella, la quale si mostrerà preoccupata per sua figlia e il suo futuro sentimentale.

Quando ci sarà lo stop di Un posto al sole nel periodo natalizio

In attesa di questi episodi, l'appuntamento con Un posto al sole risulta in palinsesto per tutto il periodo delle festività natalizie, fatta eccezione per la serata del 31 dicembre.

In quella serata, su Rai 3, andrà in onda il consueto messaggio di fine anno del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, che porterà alla cancellazione della fortunata soap opera ambientata a Napoli, in grado di appassionare ogni sera una media di circa 1,4 milioni di spettatori fissi toccando anche la soglia dell'8% di share in access.