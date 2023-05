L'appuntamento con Temptation Island 2023 sta per ritornare nel prime time di Canale 5. Dopo una stagione di pausa dal piccolo schermo, Mediaset tornerà a puntare sul fortunato reality show delle tentazioni prodotto da Fascino di Maria De Filippi.

Un ritorno che si preannuncia atteso dai fan e spettatori del programma, pronti a fare un nuovo salto nel villaggio delle tentazioni, dove diverse coppie si metteranno in gioco per testare quanto è forte il loro amore.

Quando riparte l'appuntamento con Temptation Island 2023 in tv

Nel dettaglio, le anticipazioni su Temptation Island 2023 rivelano che le nuove registrazioni di questa edizione partiranno ai primi di giugno e, come da tradizione, si svolgeranno in Sardegna.

Per vedere in onda i nuovi appuntamenti con il reality show Mediaset, però, bisognerà attendere la fine di giugno. La messa in onda della nuova edizione, nel prime time di Canale 5, è in programma a partire da lunedì 26 giugno, vale a dire la settimana successiva al gran finale de L'Isola dei famosi.

Il reality show condotto da Ilary Blasi con la partecipazione di Alvin saluterà il suo pubblico il prossimo 19 giugno, dopodiché dalla settimana successiva ci sarà spazio per il reality show delle tentazioni condotto da Filippo Bisciglia.

Ex corteggiatori di Uomini e donne nel cast di Temptation Island

Chi ci sarà nel cast di questa nuova edizione di Temptation Island? Le prime anticipazioni rivelano che i fan non avranno modo di vedere delle coppie famose tra i partecipanti.

I protagonisti di questa nuova edizione del reality show verranno scelti attraverso i casting che si stanno svolgendo in queste settimane: gli autori e la produzione sta prendendo le ultime decisioni sui nomi dei concorrenti che si metteranno in gioco nel corso di questa edizione.

Non sono previste, quindi, coppie che si sono formate in tv a Uomini e donne oppure al Grande Fratello Vip.

Tuttavia, dal mondo di Uomini e donne arriveranno ex corteggiatori che in passato hanno preso parte alla trasmissione dei sentimenti di Canale 5.

Non ci sarà il daytime di Temptation Island 2023 su Canale 5

Al momento, però, i nomi degli ex corteggiatori che si metteranno in gioco nel villaggio delle tentazioni sono ancora "top secret" e verranno svelati solo nelle prossime settimane.

Anche quest'anno, poi, il reality show prodotto da Fascino di Maria De Filippi non avrà una striscia quotidiana nel daytime di Canale 5. La messa in onda di Temptation Island è prevista solo nel prime time della rete ammiraglia Mediaset e non sono in programma strisce per raccontare la vita quotidiana delle coppie nel villaggio.