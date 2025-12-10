Le anticipazioni dei nuovi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre su Rai 1 rivelano che Matteo Portelli si mostrerà furioso nel momento in cui si renderà conto che la contessa Adelaide starebbe soltanto raggirando suo fratello Marcello e per tale motivo proverà a metterlo in guardia, ma senza ottenere il risultato sperato.

Intanto Roberto Landi resterà scosso quando scoprirà che il suo ex Mario ha proposto a Caterina di diventare sua moglie a tutti gli effetti mentre Agata Puglisi svelerà a Mimmo di voler partecipare al concorso per restauratore.

Adelaide perdona Marcello: anticipazioni Il Paradiso delle signore 15-19 dicembre

La contessa Adelaide si mostrerà maggiormente clemente nei confronti del suo ex Marcello dopo la fine turbolenta della loro storia d'amore.

La donna si dirà pronta a far riaccogliere Marcello all'interno del Circolo, eliminando così il veto che aveva imposto sul suo nome in un primo momento.

Adelaide, poi, annuncerà la sua partenza da Milano per trasferirsi assieme a Italo a St. Moritz in occasione del periodo delle feste natalizie.

Prima della sua imminente partenza, però, la contessa farà recapitare un misterioso biglietto a Marcello: le sue parole colpiranno profondamente il ragazzo, al punto da fargli presupporre che possa commettere nuovi gesti estremi e disperati.

Roberto scosso per la scelta del suo ex fidanzato Mario

Marcello, quindi, si dirà pronto a lasciare Milano al più presto per raggiungere la contessa e metterla in salvo, scatenando la furia del fratello.

Per Matteo, infatti, la contessa si sta solo prendendo gioco di Marcello e in realtà non starebbe correndo alcun tipo di pericolo.

Le anticipazioni dei prossimi episodi de Il Paradiso delle signore dal 15 al 19 dicembre, inoltre, rivelano che Caterina riceverà la proposta di nozze ufficiale da parte del suo fidanzato Mario.

Una notizia che lascerà scosso Roberto Landi, amareggiato dalle scelte sentimentali fatte dal suo ex fidanzato.

Intanto Agata Puglisi scoprirà che a breve ci sarà un concorso per restauratori: la ragazza, confidandosi con il suo fidanzato Mimmo, ammetterà di essere intenzionata a parteciparvi.

Mimmo aveva vissuto un momento di crisi

Negli episodi precedenti de Il Paradiso delle signore 10, anche Mimmo Puglisi aveva vissuto un momento di profonda crisi personale per questioni lavorative.

Il ragazzo aveva ammesso di non essere più disposto a portare avanti il suo incarico professionale nel mondo della Polizia, annunciando ai familiari di voler dare le dimissioni e rinunciare così al posto fisso. Una scelta che aveva scaturito la furia del padre ma, questa volta, Mimmo aveva potuto contare sul pieno supporto da parte di Ciro Puglisi.